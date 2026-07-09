La región de América Latina cuenta con extensas costas que son sumamente productivas y biodiversas, esta ventaja natural la ha convertido en uno de los protagonistas de la industria pesquera mundial. Varios de sus países tengan un papel clave en el abastecimiento de pescado para los mercados internacionales.
El pez pequeño que convirtió a un país de América Latina en una potencia mundial de harina y aceite de pescado
Este país de América Latina se posicionó como el principal productor mundial de harina y aceite de pescado gracias a la pesca masiva de la pequeña anchoveta en sus costas
Dentro de esta región se encuentra una de las especies más capturadas y pequeñas del mundo. Durante décadas, un pez originario de sus aguas ha liderado los registros globales de pesca por volumen, convirtiéndose en una pieza fundamental para la economía pesquera de América Latina y del planeta.
El país de América Latina que lidera la captura del pez más pescado del mundo
Ese pez es la Engraulis ringens, conocida comúnmente como anchoveta peruana. Esta pequeñ pez habita principalmente frente a las costas dePeru y Chile, dentro del ecosistema marino influenciado por la famosa Humboldt Current. Gracias a la extraordinaria productividad biológica de esta corriente, enormes cardúmenes de anchoveta se concentran cada año en el Pacífico sudoriental, permitiendo capturas que superan ampliamente a las de otras especies del mundo.
Países de América Latina, como Perú, han desarrollado una de las flotas pesqueras industriales más grandes del mundo para esta actividad. Barcos especializados, sistemas de monitoreo científico y temporadas de pesca reguladas permiten capturar grandes cantidades de anchoveta manteniendo cierto control sobre la sostenibilidad del recurso. Este pez ha convertido a Perú en el primer productor mundial de harina y aceite de pescado.
La razón detrás del éxito
La razón principal del liderazgo de estos países de América Latina está en las condiciones naturales únicas de esta región. La corriente fría de Humboldt provoca un fenómeno conocido como afloramiento. Aguas profundas cargadas de nutrientes ascienden hacia la superficie, generando una gran cantidad de plancton. Este plancton alimenta a millones de peces pequeños, entre ellos la anchoveta, que se reproduce rápidamente y forma densas concentraciones cerca de la costa. Esta abundancia convierte al ecosistema en uno de los más productivos del planeta.
Otro factor clave es el uso industrial que tiene esta especie. A diferencia de muchos peces que se destinan principalmente al consumo directo, la anchoveta se captura en grandes volúmenes para producir harina y aceite de pescado. Estos productos son esenciales para la alimentación de peces en acuicultura, aves y ganado, lo que genera una enorme demanda internacional. Por esta razón, gran parte de las capturas se procesan en plantas industriales ubicadas cerca de los principales puertos pesqueros del Pacífico sudamericano.
¿Cómo es este pez?
La anchoveta peruana es un pez pequeño, de cuerpo alargado y fusiforme, con escamas plateadas que le dan brillo y ojos grandes adaptados a la visión en aguas profundas. Su boca es pequeña y orientada hacia arriba, ideal para filtrar plancton, su principal alimento. Mide entre 12 y 15 cm, con aletas cortas y delgadas que le permiten moverse ágilmente en cardúmenes densos. Tiene un crecimiento rápido y alcanza la madurez sexual en pocos meses, lo que favorece su reproducción constante.