Inicio Sociedad Quini 6
¿Jugaste?

Quini 6: los resultados del sorteo 3389 del miércoles 8 de julio

Los resultados del Quini 6 y los ganadores de un nuevo sorteo. Controlá tu cartón y mirá el pozo millonario que ofrece este popular juego de azar de Lotería de Santa Fe

Fabricio Panella
Por Fabricio Panella [email protected]
Quini 6: los resultados del sorteo 3389 del miércoles 8 de julio

Quini 6: los resultados del sorteo 3389 del miércoles 8 de julio

El Quini 6 realiza este miércoles 8 de julio de 2026 el sorteo 3389, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

Quini 6: los resultados del sorteo 3389 del miércoles 8 de julio

  • TRADICIONAL

03 - 05 - 27 - 37 - 40 - 43

POZO VACANTE 6 aciertos ($4.019.561.774)

10 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $4.050.352,80

685 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $17.738,77

  • LA SEGUNDA

05 - 22 - 24 - 26 - 28 - 32

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.209.514.169)

27 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.500.130,67

1.865 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $6.515,31

  • REVANCHA

05 - 15 - 19 - 29 - 39 - 44

POZO VACANTE 6 aciertos ($800.000.000)

  • SIEMPRE SALE

04 - 15 - 17 - 20 - 40 - 42

1 ganador con 6 aciertos, cada uno cobrará $363.300.228

(González Catán, provincia de Buenos Aires)

  • POZO EXTRA

03 - 04 - 05 - 07 - 15 - 19 - 22 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 32 - 37 - 39 - 40 - 43 - 44

503 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará aproximadamente $397.614,31

Quini 6: los resultados del sorteo 3389 del mi&eacute;rcoles 8 de julio.

Quini 6: los resultados del sorteo 3389 del miércoles 8 de julio.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los:

  • Miércoles a las 21.15
  • Domingos a las 21.15

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar