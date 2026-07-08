El Quini 6 realiza este miércoles 8 de julio de 2026 el sorteo 3389, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Quini 6: los resultados del sorteo 3389 del miércoles 8 de julio
- TRADICIONAL
03 - 05 - 27 - 37 - 40 - 43
POZO VACANTE 6 aciertos ($4.019.561.774)
10 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $4.050.352,80
685 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $17.738,77
- LA SEGUNDA
05 - 22 - 24 - 26 - 28 - 32
POZO VACANTE 6 aciertos ($1.209.514.169)
27 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.500.130,67
1.865 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $6.515,31
- REVANCHA
05 - 15 - 19 - 29 - 39 - 44
POZO VACANTE 6 aciertos ($800.000.000)
- SIEMPRE SALE
04 - 15 - 17 - 20 - 40 - 42
1 ganador con 6 aciertos, cada uno cobrará $363.300.228
(González Catán, provincia de Buenos Aires)
- POZO EXTRA
03 - 04 - 05 - 07 - 15 - 19 - 22 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 32 - 37 - 39 - 40 - 43 - 44
503 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará aproximadamente $397.614,31
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15