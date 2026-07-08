10 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $4.050.352,80

685 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $17.738,77

LA SEGUNDA

05 - 22 - 24 - 26 - 28 - 32

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.209.514.169)

27 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.500.130,67

1.865 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $6.515,31

REVANCHA

05 - 15 - 19 - 29 - 39 - 44

POZO VACANTE 6 aciertos ($800.000.000)

SIEMPRE SALE

04 - 15 - 17 - 20 - 40 - 42

1 ganador con 6 aciertos, cada uno cobrará $363.300.228

(González Catán, provincia de Buenos Aires)

POZO EXTRA

03 - 04 - 05 - 07 - 15 - 19 - 22 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 32 - 37 - 39 - 40 - 43 - 44

503 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará aproximadamente $397.614,31

Quini 6: los resultados del sorteo 3389 del miércoles 8 de julio.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: