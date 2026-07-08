Un bombero mendocino confirmó que hallaron muerto a Lucas Gámez tras el terremoto en Venezuela

Durante la ceremonia, su madre, Blancalida Martínez, llevó una torta con una vela encendida y expresó en redes sociales: "Feliz cumpleaños, hijo. Así honramos tu vida. Pronto te abrazaremos. Amén".

Lucas había quedado atrapado junto a sus tíos y abuelos cuando colapsó el edificio tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que afectaron a Venezuela.

"Encontramos a Lucas con sus abuelos, abrazados"

El bombero mendocino que integra el equipo de rescate de Fénix Unit Rescue describió con profunda emoción el momento en que hallaron el cuerpo de Lucas Gámez entre los escombros del edificio Miramar.

"Realmente fue una tarde abrumadora. Pusimos muchos días, 24 horas corridas, tratando de hacer realidad una esperanza, un sueño que no se dio. Encontramos a Lucas con sus abuelos, abrazados. Se fueron juntos el primer día del terremoto", relató el rescatista a Diario UNO.

El integrante del grupo Fénix aseguró que el hallazgo permitió dar una respuesta a la familia del niño, que acompañó durante toda la búsqueda.

"Pudimos cerrar una ansiedad y un duelo de sus padres, de su familia, que estuvieron con nosotros y nos abrazaron. Realmente uno no puede no quebrarse ante este tipo de situaciones, a pesar de que tenga muchísima experiencia", expresó.

El bombero explicó que, pese a la recuperación de los cuerpos de Lucas y sus abuelos, las tareas continúan en distintos sectores del edificio derrumbado.

"Fénix está trabajando en varios frentes. En este edificio ya hemos recuperado 36 cadáveres, ahora tres más con la suma de Lucas y sus abuelos. Y seguimos buscando a la familia de un coronel de Bomberos y a la esposa de un hombre que trabajaba para una señora mayor. Ellos tienen el mismo valor que todas las personas que seguimos buscando. Estamos poniéndole lo mejor de todo esto", concluyó.

La tragedia ya dejó 3.685 muertos y casi 18.000 desplazados

A casi dos semanas del doble terremoto que sacudió a Venezuela, el saldo de la tragedia continúa en aumento. El último balance oficial difundido por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, indicó que ya son 3.685 las personas fallecidas, 150 más que en el reporte anterior. Además, se contabilizan 16.740 heridos y 17.907 desplazados.

El sismo, que tuvo su epicentro cerca de La Guaira, provocó el colapso de 190 edificios y daños de distinta consideración en otros 856 inmuebles.

En el operativo trabajan 29.567 efectivos de seguridad, junto con 4.388 rescatistas internacionales y 28.362 voluntarios. Hasta el momento, los equipos lograron rescatar con vida a 6.462 personas que habían quedado atrapadas entre los escombros.

Ya hay más de 3.000 muertos por el doble terremoto en Venezuela. Foto: Noticias Argentinas

En paralelo, la comunidad internacional continúa reforzando la ayuda humanitaria. La ONU informó que ya reunió 274 millones de dólares para asistir a los damnificados, aunque advirtió que todavía necesita alcanzar los 632 millones de dólares para cubrir las necesidades más urgentes de la población afectada.

Por su parte, Unicef reportó que el desastre también impactó de lleno en la infraestructura pública. Según el organismo, 38 hospitales y 432 escuelas sufrieron daños, mientras miles de familias permanecen desplazadas y numerosos niños continúan sin acceso a servicios esenciales como educación y atención médica.

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