Son más de 3.500 los muertos por el doble terremoto de Venezuela

Destrucción total sufrieron numerosos edificios en Venezuela,. Foto: Noticias Argentinas

Casi 18.000 personas, sin vivienda

El parte oficial consigna también que hay 17.854 personas sin vivienda, ya sea porque los inmuebles colapsaron o quedaron dañados, o porque todavía está bajo evaluación su habitabilidad. Para atender esa situación, hay 82 campamentos transitorios, según informó Rodríguez.

Para atender la emergencia, el estado coordina el despliegue de 29.567 efectivos del Ejército y cuerpos de seguridad, quienes trabajan junto con un registro de 27.930 voluntarios civiles. Hasta el momento, el plan de contingencia ha distribuido 9.603 toneladas de alimentos a un total de 86.794 familias damnificadas.

Por su parte, la plataforma en línea Desaparecidos Terremoto Venezuela informó el lunes por la mañana que la cantidad de personas que siguen sin contacto bajó a 30.229.

Las pérdidas y los esfuerzos por reconstrucción tras los terremotos en Venezuela podrían ascender a 37 mil millones de dólares, estimó el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).

A través de su cuenta en X, la organización indicó que las cifras preliminares representan “casi 40% del PIB actual”.

Provea destacó la importancia de la participación de organizaciones multilaterales en la reconstrucción.

“En un escenario tan complejo, y con una emergencia humanitaria preexistente, el papel de las organizaciones multilaterales como el FMI, el Banco Mundial, el BID, la CAF y otras, es vital para la planificación y financiación de la reconstrucción, sin comprometer aún más las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos ni generar más deuda que anularía las perspectivas de desarrollo”, detalló.

“Aquí no habrá un estallido social”, dice Delcy Rodríguez

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que en ese país “no habrá un estallido social: lo que hay es solidaridad profunda de nuestro pueblo”, tras lo cual destacó que la respuesta ciudadana ante la emergencia ha sentado “unas nuevas bases para la República”.

“No entiendo cómo en estos momentos de dolor para Venezuela, de luto nacional, hay quien se atreve a la miseria, hay quien se atreve a planificar que habrá estallidos sociales”, aseveró en el acto de graduación conjunta de nuevos tenientes de corbeta de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV), según el diario El Universal.

En su mensaje, llamó a dejar atrás las divisiones: “Dejemos de lado a los miserables, unámonos en un solo abrazo, un solo corazón”.