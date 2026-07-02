Los dos terremotos devastadores fueron la peor noticia para Venezuela, que hoy lamenta alrededor de 2.000 muertes y miles de heridos, entre las tareas de rescate para dar con desaparecidos y la esperanza de que aparezcan con vida. Y sin dejar de lado la destrucción de cientos de edificios, casas y calles.
Terremotos en Venezuela: cómo donar desde Argentina sin caer en estafas y el dato clave antes de mandar dinero
Los terremotos que azotaron a Venezuela despertaron la solidaridad de miles de personas que desean ayudar desde diferentes partes del mundo. Pero que sea con seguridad
En ese contexto y ante la desesperación de querer ayudar de algún modo, te contamos cómo donar desde Argentina sin caer en estafas, es decir, qué medidas tomar para colaborar de forma segura. Porque los oportunistas están siempre donde menos los esperamos.
La tragedia provocada por los terremotos en Venezuela despertó una ola de solidaridad en distintos países, incluida nuestra Argentina. Sin embargo, junto con las campañas para asistir a los damnificados, también comenzaron a circular intentos de estafa que buscan aprovecharse de quienes desean colaborar.
Los especialistas recomiendan extremar los cuidados antes de realizar cualquier donación. Entre las maniobras más frecuentes aparecen colectas falsas por WhatsApp, perfiles no verificados en redes sociales, enlaces sospechosos, cuentas clonadas e incluso códigos QR adulterados para desviar el dinero. Así que mucha atención a esto.
Antes de aportar fondos, aconsejan comprobar que la campaña sea impulsada por una organización reconocida y verificar que la información se publique desde sus canales oficiales. También recomiendan evitar ingresar a enlaces de origen dudoso.
En caso de optar por una transferencia bancaria, es fundamental revisar cuidadosamente los datos del destinatario. El nombre completo, la Clave Bancaria Uniforme (CBU), el CUIL o CUIT y la entidad bancaria deben coincidir con la información oficial difundida por la organización responsable de la colecta.
Terremotos en Venezuela: las organizaciones que reciben donaciones para ayudar a los damnificados
Quienes deseen colaborar desde la Argentina pueden hacerlo a través de entidades que ya trabajan en la emergencia humanitaria.
Unicef Argentina recibe donaciones destinadas a brindar agua potable, atención sanitaria, apoyo psicosocial y espacios seguros para niñas, niños y adolescentes afectados por los sismos.
Por su parte, Cruz Roja Argentina informó que las contribuciones serán destinadas al plan de respuesta que lleva adelante la Cruz Roja Venezolana, junto con la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, para asistir a 300.000 personas durante los próximos dos años.
Otra alternativa es colaborar con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que canaliza recursos para la asistencia de emergencia en territorio venezolano.
También participa TECHO Argentina, organización que recauda fondos para la construcción de viviendas de emergencia modulares destinadas a las familias afectadas.
Los especialistas insisten en que, frente a una emergencia de esta magnitud, la solidaridad resulta fundamental, pero remarcan que verificar el destino de cada aporte es la mejor manera de garantizar que la ayuda llegue realmente a quienes más la necesitan.