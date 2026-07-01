Indignación total en Venezuela: detuvieron a un grupo de policías por robar dólares entre los escombros

Sin escrúpulos, sin límites. Cuatro policías del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) fueron detenidos en Venezuela, acusados de robar dinero y otros bienes de valor hallados entre los escombros de edificios derrumbados en La Guaira, una de las zonas más castigadas por los terremotos de la semana pasada, que provocaron casi 2.000 muertos (confirmados hasta el momento) y decenas de miles heridos y desaparecidos.
Según informó el propio organismo, los agentes fueron expulsados de la fuerza y serán puestos a disposición de la Justicia. La decisión se conoció luego de que trascendieran denuncias sobre la presunta sustracción de bienes encontrados durante los operativos de rescate en el área afectada.
El director del CICPC, Douglas Rico, aseguró que los efectivos "se apartaron de sus deberes" y aprovecharon el contexto de la emergencia para actuar de manera indebida. De acuerdo con el comunicado oficial, los policías se habrían apropiado de dinero y otros bienes localizados entre las construcciones colapsadas mientras continuaban las tareas para encontrar sobrevivientes y asistir a los damnificados.
Terremotos y robos en Venezuela: el caso generó indignación y el Gobierno prometió sanciones
La repercusión creció tras la difusión de videos en redes sociales en los que se observa a ciudadanos increpando a uno de los agentes. En las imágenes, varias personas reaccionan con indignación al advertir que el funcionario tendría dólares en efectivo en su poder y lo califican como una "vergüenza".
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, también se pronunció sobre el caso y afirmó que los involucrados serán juzgados. Además, advirtió que habrá "total intolerancia" frente a conductas de funcionarios que utilicen el uniforme para obteners beneficios personales en medio de una tragedia.
Las denuncias también llegaron desde la oposición. El partido Primero Justicia sostuvo que, mientras la prioridad debía ser proteger a la población afectada, algunos agentes intentaban enriquecerse aprovechando el desastre.
El escándalo estalló en un contexto crítico para Venezuela. De acuerdo con el último balance oficial, los terremotos dejaron 1.943 fallecidos y 10.571 heridos, mientras continúan los operativos de búsqueda y asistencia en las regiones más afectadas.