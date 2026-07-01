Indignación total en Venezuela: detuvieron a un grupo de policías por robar dólares entre los escombros

Terremotos y robos en Venezuela: el caso generó indignación y el Gobierno prometió sanciones

La repercusión creció tras la difusión de videos en redes sociales en los que se observa a ciudadanos increpando a uno de los agentes. En las imágenes, varias personas reaccionan con indignación al advertir que el funcionario tendría dólares en efectivo en su poder y lo califican como una "vergüenza".

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, también se pronunció sobre el caso y afirmó que los involucrados serán juzgados. Además, advirtió que habrá "total intolerancia" frente a conductas de funcionarios que utilicen el uniforme para obteners beneficios personales en medio de una tragedia.

Los 4 detenidos fueron expulsados de la fuerza. Foto: gentileza

Las denuncias también llegaron desde la oposición. El partido Primero Justicia sostuvo que, mientras la prioridad debía ser proteger a la población afectada, algunos agentes intentaban enriquecerse aprovechando el desastre.

El escándalo estalló en un contexto crítico para Venezuela. De acuerdo con el último balance oficial, los terremotos dejaron 1.943 fallecidos y 10.571 heridos, mientras continúan los operativos de búsqueda y asistencia en las regiones más afectadas.