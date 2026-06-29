Bart, el perro argentino que ayudó a rescatar con vida a dos chicos entre los escombros en Venezuela

En medio de la devastación causada por los terremotos que sacudieron Venezuela, la ayuda argentina tuvo un desenlace más que esperanzador. Es que Bart, un perro especializado en búsqueda y rescate que integra la misión humanitaria enviada, permitió localizar con vida a dos menores que permanecían atrapados bajo los escombros.
El emotivo rescate ocurrió el domingo por la tarde. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el contingente argentino se dirigía hacia otro sector de trabajo cuando recibió un pedido urgente de Protección Civil de Venezuela, que había detectado posibles señales de sobrevivientes entre los escombros.
Bart ingresó por un túnel abierto en la estructura derrumbada y realizó una marcación positiva, el procedimiento que utilizan los perros de rescate para indicar la presencia de personas con vida. Esa señal permitió que los equipos modificaran el punto de excavación y concentraran allí los esfuerzos.
Terremotos en Venezuela: el perro Bart fue clave para encontrar a dos chicos con vida
Gracias a la intervención del perro, los rescatistas lograron ubicar y extraer con vida a dos chicos. El operativo fue llevado adelante por infantes de marina argentinos en conjunto con los equipos de emergencia venezolanos.
De acuerdo con el Ministerio de Defensa, Bart forma parte del dispositivo de búsqueda del primer escalón de militares especializados que Argentina desplegó en Venezuela para colaborar con las tareas de asistencia humanitaria tras los terremotos.
Una vez concluido el rescate, el perro recibió un reconocimiento de las autoridades venezolanas presentes en el lugar, que destacaron su desempeño durante el operativo.
La misión argentina continúa trabajando junto con las autoridades locales y otros contingentes internacionales en las zonas más afectadas por el desastre.
Lamentablemente hay más de 1.450 muertos en Venezuela por los terremotos
Según confirmó la Agencia Noticias Argentinas, los terremotos dejaron hasta el momento al menos 1.450 muertos, más de 3.150 heridos y miles de familias damnificadas.
Mientras tanto, los equipos de rescate mantienen la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros del estado de La Guaira, la región más golpeada por la tragedia.