Bart, el perro argentino que ayudó a rescatar con vida a dos chicos entre los escombros en Venezuela

Terremotos en Venezuela: el perro Bart fue clave para encontrar a dos chicos con vida

Gracias a la intervención del perro, los rescatistas lograron ubicar y extraer con vida a dos chicos. El operativo fue llevado adelante por infantes de marina argentinos en conjunto con los equipos de emergencia venezolanos.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, Bart forma parte del dispositivo de búsqueda del primer escalón de militares especializados que Argentina desplegó en Venezuela para colaborar con las tareas de asistencia humanitaria tras los terremotos.

Los daños tras el doble terremoto en Venezuela son incontables. Foto: gentileza EFE

Una vez concluido el rescate, el perro recibió un reconocimiento de las autoridades venezolanas presentes en el lugar, que destacaron su desempeño durante el operativo.

La misión argentina continúa trabajando junto con las autoridades locales y otros contingentes internacionales en las zonas más afectadas por el desastre.

Lamentablemente hay más de 1.450 muertos en Venezuela por los terremotos

Según confirmó la Agencia Noticias Argentinas, los terremotos dejaron hasta el momento al menos 1.450 muertos, más de 3.150 heridos y miles de familias damnificadas.

Mientras tanto, los equipos de rescate mantienen la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros del estado de La Guaira, la región más golpeada por la tragedia.