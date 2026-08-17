Cómo regar el árbol de jade para que se llene de flores: evita que se marchite

Para estimular la floración, debes cambiar el chip durante el otoño y principios del invierno. En esta etapa de reposo, la planta necesita pasar sed, en una técnica que es sencilla pero requiere disciplina: riega profundamente solo cuando el sustrato esté completamente seco.

El árbol de jade se riega completamente cuando el sustrato está completamente seco.

Durante el invierno, esta frecuencia de riego puede extenderse a una vez al mes o incluso más, dependiendo de las condiciones de humedad del ambiente.

Este periodo de sequía moderada es precisamente el interruptor biológico que le indica al jade que es momento de producir capullos florales en lugar de seguir priorizando el crecimiento vegetativo.

Claves fundamentales para cuidar tu planta

No basta con el agua. Para evitar que el ejemplar se marchite y pierda su vitalidad, es necesario considerar tres pilares: