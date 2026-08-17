Quién era el hombre que murió en el brutal accidente entre dos autos en la Ruta 60

Accidente en la Ruta 60: quién era el hombre que murió tras el choque

El hombre que murió en el accidente en la noche del domingo, alrededor de las 20.30, es Oscar Aníbal Fernández Mercau, de 48 años, apodado "Chacha".

Cómo fue el accidente que se convirtió en tragedia

Las primeras hipótesis indican que el accidente sucedió cuando un auto Peugeot 504 ingresó a la Ruta 60 desde un callejón público. En ese momento, chocó de frente contra una Volkswagen CrossFox.

Como consecuencia del choque, el conductor del Peugeot 504 sufrió heridas de extrema gravedad. Aunque en un primer momento se evaluó su estado en el lugar, el paciente grave fue trasladado de urgencia hacia el Hospital Central. Las autoridades confirmaron minutos después que murió durante el trayecto hacia el centro asistencial.

El accidente provocó un fuerte operativo

En la Volkswagen CrossFox viajaban 5 ocupantes. El conductor del auto sufrió lesiones y fue derivado al Hospital del Carmen para su atención médica. Por su parte, los 4 acompañantes que completaban el pasaje debieron ser diagnosticados y trasladados a los centros asistenciales Perrupato y Central con diferentes grados de politraumatismos.

En total se enviaron 6 ambulancias para asistir a las víctimas del choque frontal en la Ruta 60. El despliegue médico permitió estabilizar a los heridos en el sitio antes de activar los traslados pertinentes hacia las distintas guardias médicas de la provincia.