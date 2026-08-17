Quién era el hombre que murió en el brutal accidente entre dos autos en la Ruta 60

La noche del domingo se vio sacudida por un violento choque sobre Ruta 60, en el departamento de Maipú, Mendoza, donde un hombre perdió la vida a raíz del impacto. El accidente dejó, además, seis personas heridas, que se encuentran en etapa de recuperación tras la tragedia.
El accidente se produjo a un kilómetro al Oeste de la Variante de Palmira e involucró a dos autos: un Peugeot 504 y una Volkswagen CrossFox.
Pese a los esfuerzos realizados en el amplio operativo de emergencia que se montó en la zona de Maipú, y la rápida asistencia médica, nada se pudo hacer para salvarle la vida al hombre,
Accidente en la Ruta 60: quién era el hombre que murió tras el choque
El hombre que murió en el accidente en la noche del domingo, alrededor de las 20.30, es Oscar Aníbal Fernández Mercau, de 48 años, apodado "Chacha".
Cómo fue el accidente que se convirtió en tragedia
Las primeras hipótesis indican que el accidente sucedió cuando un auto Peugeot 504 ingresó a la Ruta 60 desde un callejón público. En ese momento, chocó de frente contra una Volkswagen CrossFox.
Como consecuencia del choque, el conductor del Peugeot 504 sufrió heridas de extrema gravedad. Aunque en un primer momento se evaluó su estado en el lugar, el paciente grave fue trasladado de urgencia hacia el Hospital Central. Las autoridades confirmaron minutos después que murió durante el trayecto hacia el centro asistencial.
El accidente provocó un fuerte operativo
En la Volkswagen CrossFox viajaban 5 ocupantes. El conductor del auto sufrió lesiones y fue derivado al Hospital del Carmen para su atención médica. Por su parte, los 4 acompañantes que completaban el pasaje debieron ser diagnosticados y trasladados a los centros asistenciales Perrupato y Central con diferentes grados de politraumatismos.
En total se enviaron 6 ambulancias para asistir a las víctimas del choque frontal en la Ruta 60. El despliegue médico permitió estabilizar a los heridos en el sitio antes de activar los traslados pertinentes hacia las distintas guardias médicas de la provincia.
En pocas palabras
- Trágico accidente: Un hombre murió y seis personas resultaron heridas en un choque frontal en la Ruta 60.
- Identidad de la víctima: El fallecido fue Oscar Aníbal Fernández Mercau, de 48 años, quien murió camino al hospital.
- Causas del choque: Un Peugeot 504 habría ingresado a la Ruta 60 desde un callejón, impactando contra una Volkswagen CrossFox.