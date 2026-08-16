Un accidente de tránsito en la intersección de Variante y Ruta Provincial 60, en Maipú, dejó a una mujer gravemente herida tras colisionar de frente dos automóviles. El hecho generó un rápido operativo de rescate y asistencia en el lugar durante la noche del domingo.
Accidentes en Mendoza: Un choque frontal en Maipú dejó a una mujer gravemente herida
Una colisión entre dos vehículos en la intersección de Variante y Ruta Provincial 60 movilizó a varios equipos de emergencia de la zona
Las maniobras de asistencia médica y de extracción de los lesionados demandaron un despliegue coordinado entre el personal del SEC y efectivos policiales.
Alerta al 911 por el accidente vial
Un llamada a la línea de emergencias 911 alertó a las fuerzas de seguridad sobre un fuerte impacto entre dos rodados. Según los primeros reportes brindados por los testigos, los vehículos chocaron de manera frontal. Varios de los ocupantes pudieron salir por sus propios medios de los vehículos dañados.
Los automóviles involucrados en el impacto fueron un Peugeot 504 y una camioneta Ford EcoSport. La violencia del choque dejó a ambos rodados con considerables daños materiales lo que complicó en un principio las tareas para auxiliar a las personas que viajaban en los vehículos
Como consecuencia directa del impacto, una mujer que viajaba en el interior de la Ford EcoSport sufrió las lesiones más severas. La víctima quedó atrapada en el vehículo siniestrado y tuvo que debió ser asistida en primera instancia por los profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) que arribaron a la zona del impacto.
Los médicos del SEC constataron que la paciente presentaba un estado de salud de suma gravedad y fue trasladada al hosptial de Maipú.
La causa quedó radicada bajo la órbita de la Comisaría 61° y las fiscalías de instrucción en turno.
En pocas palabras
- Choque frontal: dos vehículos colisionaron en Maipú, dejando una mujer gravemente herida.
- Operativo de rescate: equipos de emergencia asistieron a los lesionados en la Ruta Provincial 60.
- Estado de salud: La víctima más afectada fue trasladada al hospital de Maipú con heridas de gravedad.