Accidentes en Mendoza: Un choque frontal en Maipú dejó a una mujer gravemente herida

Los automóviles involucrados en el impacto fueron un Peugeot 504 y una camioneta Ford EcoSport. La violencia del choque dejó a ambos rodados con considerables daños materiales lo que complicó en un principio las tareas para auxiliar a las personas que viajaban en los vehículos

Como consecuencia directa del impacto, una mujer que viajaba en el interior de la Ford EcoSport sufrió las lesiones más severas. La víctima quedó atrapada en el vehículo siniestrado y tuvo que debió ser asistida en primera instancia por los profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) que arribaron a la zona del impacto.

Los médicos del SEC constataron que la paciente presentaba un estado de salud de suma gravedad y fue trasladada al hosptial de Maipú.

La causa quedó radicada bajo la órbita de la Comisaría 61° y las fiscalías de instrucción en turno.