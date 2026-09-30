La tragedia de un niño de 10 años que murió atropellado y sus amiguitos vivieron el horror

De acuerdo con las primeras informaciones policiales, el menor caminaba acompañado por otros tres niños cuando intentó atravesar la traza de alta velocidad.

En ese instante, fue embestido por un automóvil Volkswagen Vento conducido por un joven de 25 años. A raíz de la violencia del impacto, el niño perdió la vida de manera instantánea sobre la calle mientras que los demás menores resultaron ilesos.

Foto: gentileza La Voz del Interior.

Operativo, test negativo y un segundo choque en cadena

Tras el accidente, se montó un importante operativo de contención que derivó en el corte total del carril externo hacia el puente Rancagua, generando filas de vehículos y demoras de más de 5 kilómetros.

El conductor del automóvil fue trasladado a la sede de Accidentología Vial, donde los peritajes de alcoholemia arrojaron un resultado negativo (0,0 g/l).

Foto: gentileza La Voz del Interior.

La conmoción en la zona generó además un segundo incidente vial: mientras se desarrollaban las pericias de Policía Científica, en la mano contraria de la avenida se produjo un choque en cadena que involucró a cinco vehículos -entre ellos un móvil policial-, aunque afortunadamente sin registrar heridos de gravedad.