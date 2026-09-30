Una tragedia sacudió a la capital de Córdoba tras confirmarse el fallecimiento de un niño de 10 años en la avenida Circunvalación. El accidente reabrió la conmoción e inquietud sobre los constantes peligros de la circulación peatonal en una de las arterias de tránsito rápido más concurridas de esa provincia.
La tragedia de un niño de 10 años que murió atropellado y sus amiguitos vivieron el horror
Un niño de 10 años murió en una dramática tragedia, al ser atropellado por un auto mientras cruzaba una ruta. Sus amiguitos presenciaron el accidente
Hasta el momento, las autoridades policiales y judiciales han resguardado la identidad del menor por tratarse de un niño de 10 años, dando intervención directa a la fiscalía de turno y a los gabinetes de contención psicológica para asistir a su familia, que se presentó en el lugar del accidente minutos después de conocida la tragedia.
Tragedia en Córdoba: cómo fue el accidente
La tragedia se produjo este martes por la tarde en el kilómetro 3 del anillo externo de la Circunvalación, a la altura de barrio Ciudad de los Cuartetos y en la salida hacia la avenida Rancagua.
De acuerdo con las primeras informaciones policiales, el menor caminaba acompañado por otros tres niños cuando intentó atravesar la traza de alta velocidad.
En ese instante, fue embestido por un automóvil Volkswagen Vento conducido por un joven de 25 años. A raíz de la violencia del impacto, el niño perdió la vida de manera instantánea sobre la calle mientras que los demás menores resultaron ilesos.
Operativo, test negativo y un segundo choque en cadena
Tras el accidente, se montó un importante operativo de contención que derivó en el corte total del carril externo hacia el puente Rancagua, generando filas de vehículos y demoras de más de 5 kilómetros.
El conductor del automóvil fue trasladado a la sede de Accidentología Vial, donde los peritajes de alcoholemia arrojaron un resultado negativo (0,0 g/l).
La conmoción en la zona generó además un segundo incidente vial: mientras se desarrollaban las pericias de Policía Científica, en la mano contraria de la avenida se produjo un choque en cadena que involucró a cinco vehículos -entre ellos un móvil policial-, aunque afortunadamente sin registrar heridos de gravedad.
En pocas palabras
- Tragedia en Córdoba: Falleció un niño de 10 años en la avenida Circunvalación.
- Circunstancias: Fue embestido por un automóvil al intentar cruzar la avenida.
- Consecuencias: El conductor dio negativo en alcoholemia; ocurrió un segundo choque en cadena.