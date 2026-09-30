Un día de exploración en las montañas de Santa Cruz terminó en una dolorosa tragedia. Lo que prometía ser una jornada inolvidable para Juliette Willmann (29) y su esposo, Pierre-Idris Mehdi (30), terminó en un accidente en la Patagonia argentina.
Tragedia y dolor irreparable: cómo fue el accidente donde falleció Juliette Willmann en la Patagonia
Una mujer de 29 años, identificada como Juliette Willmann, falleció en la Patagonia tras ser sepultada por una avalancha. La tragedia causó mucho dolor
El accidente ocurrió a metros de la ladera, cuando un sorpresivo desprendimiento de nieve los atrapó a ambos, cobrándose la vida de la experimentada deportista europea.
Tragedia en Santa Cruz: cómo fue el accidente mató a la mujer
La tragedia tuvo lugar minutos después de las 12.30 del martes. La pareja se desplazaba en la modalidad de esquí de travesía por las laderas del Cerro Crestón, ubicado en la zona sur del Lago del Desierto, a unos 35 kilómetros del casco urbano de El Chaltén, un área caracterizada por sus fuertes pendientes y su alta exigencia técnica.
Según el informe oficial del Ministerio de Seguridad, la avalancha fue desencadenada por un “corte de placa”.
Este tipo de desprendimientos ocurre cuando una capa compacta e inestable de nieve colapsa y se desliza violentamente pendiente abajo, arrastrando todo a su paso. La enorme masa de nieve sorprendió a los deportistas sin darles margen de maniobra, dejándolos sepultados.
El operativo de rescate en la tragedia
Una vez recibida la alerta a través de los canales de emergencia, se activó un imponente despliegue interinstitucional.
Las tareas de asistencia enfrentaron complejas trabas geográficas, ya que los equipos de emergencia recorrieron 35 kilómetros por la Ruta Provincial N.° 41 hasta la zona del Lago del Desierto.
Debido a la inaccesibilidad del terreno, los rescatistas continuaron la búsqueda caminando a través de terrenos escarpados y de extrema inclinación.
A las 16:58, las patrullas lograron dar con las víctimas en el lugar del accidente. Allí constataron el fallecimiento de Juliette Willmann y rescataron con vida a Pierre-Idris Mehdi, quien presentaba lesiones, pero permanecía estable.
El descenso se transformó en un desafío técnico de alta resistencia. El cuerpo de la esquiadora debió ser cargado a pulso sobre una camilla rígida.
Tras alcanzar la ruta cerca de las 19.55, los restos fueron trasladados en un vehículo oficial hacia el puesto sanitario de El Chaltén, mientras que su pareja recibió la atención médica correspondiente.
En pocas palabras
- Tragedia en la Patagonia: Una mujer de 29 años murió tras un desprendimiento de nieve en las montañas de Santa Cruz.
- Accidente de esquí de travesía: La pareja fue sorprendida por una avalancha en el Cerro Crestón, a metros de la ladera.
- Rescate complejo: Equipos de emergencia trabajaron en terreno inaccesible para rescatar a la víctima fatal y a su esposo herido.