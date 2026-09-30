Tragedia y dolor irreparable: cómo fue el accidente donde falleció Juliette Willmann en la Patagonia

Según el informe oficial del Ministerio de Seguridad, la avalancha fue desencadenada por un “corte de placa”.

Este tipo de desprendimientos ocurre cuando una capa compacta e inestable de nieve colapsa y se desliza violentamente pendiente abajo, arrastrando todo a su paso. La enorme masa de nieve sorprendió a los deportistas sin darles margen de maniobra, dejándolos sepultados.

El operativo de rescate en la tragedia

Una vez recibida la alerta a través de los canales de emergencia, se activó un imponente despliegue interinstitucional.

Las tareas de asistencia enfrentaron complejas trabas geográficas, ya que los equipos de emergencia recorrieron 35 kilómetros por la Ruta Provincial N.° 41 hasta la zona del Lago del Desierto.

Debido a la inaccesibilidad del terreno, los rescatistas continuaron la búsqueda caminando a través de terrenos escarpados y de extrema inclinación.

A las 16:58, las patrullas lograron dar con las víctimas en el lugar del accidente. Allí constataron el fallecimiento de Juliette Willmann y rescataron con vida a Pierre-Idris Mehdi, quien presentaba lesiones, pero permanecía estable.

El descenso se transformó en un desafío técnico de alta resistencia. El cuerpo de la esquiadora debió ser cargado a pulso sobre una camilla rígida.

Tras alcanzar la ruta cerca de las 19.55, los restos fueron trasladados en un vehículo oficial hacia el puesto sanitario de El Chaltén, mientras que su pareja recibió la atención médica correspondiente.