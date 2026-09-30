Quién es la mujer que quedó sepultada y la tragedia le arrebató la vida en cuestión de minutos

La avalancha de nieve sorprendió a los deportistas en una jornada donde el pronóstico del tiempo había cambiado mucho en Santa Cruz.

Pese a la rápida respuesta e intervención de las fuerzas de seguridad y los grupos de rescates locales, las consecuencias para la mujer resultaron fatales.

Tragedia en Santa Cruz: quién era la mujer que murió en la montaña

La víctima fue identificada como Juliette Willmann, de 29 años, una reconocida figura del deporte extremo en Europa. Nacida en Marsella y criada en el valle de Ubaye, en los Alpes del Sur, Willmann había fijado posteriormente su residencia en Chamonix, la célebre capital del montañismo mundial, para desarrollar su carrera.

Especializada en las disciplinas de freeride y esquí de montaña, Willmann compitió en torneos de máximo nivel internacional, destacándose en el prestigioso Freeride World Tour (FWT) entre las temporadas 2019 y 2022. Su trayectoria e idilio con la disciplina quedaron inmortalizados en el documental “RISE with Juliette Willmann” (2024), donde retrató la pasión y los desafíos de dedicarse profesionalmente al esquí en las laderas más exigentes del planeta.

Cómo fue la tragedia en Santa Cruz

El accidente en Santa Cruz ocurrió cerca de las 12.30 del martes en el Cerro Crestón, ubicado en el área del Lago del Desierto, a unos 35 kilómetros del casco urbano de El Chaltén. En ese sector de difícil acceso y marcadas pendientes, un repentino alud de nieve sorprendió y sepultó a la esquiadora y a su pareja, Pierre-Idris Mehdi.

Tras la alerta de emergencia, se coordinó e inició un complejo operativo de rescate integrado por brigadistas de Parques Nacionales, el Consejo Agrario Provincial, Defensa Civil, Gendarmería Nacional y personal de salud. Debido a la geografía y a las exigentes condiciones del terreno, los rescatistas debieron avanzar varios kilómetros a pie para llegar al sitio exacto del desprendimiento. Al arribar a la zona, los equipos lograron localizar a ambos deportistas; los profesionales de asistencia confirmaron el deceso de Willmann, mientras que su esposo fue evacuado de urgencia hacia El Chaltén y se encuentra fuera de peligro.