Quiénes son los dos futbolistas que murieron en una tragedia cuando volvían de jugar

Por motivos que aún son materia de investigación, el auto, un Ford Focus en el que se trasladaban los deportistas, impactó de manera violenta contra un camión con plataforma que circulaba por la misma vía.

A raíz del fuerte impacto, los dos futbolistas que viajaban en el rodado menor fallecieron prácticamente en el acto debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Los futbolistas eran muy queridos dentro del ambiente.

En tanto, una tercera persona que los acompañaba logró sobrevivir al accidente, aunque debió ser asistida de urgencia por los servicios de emergencia y trasladada a un centro de salud privado de Tehuacán con heridas de consideración.

Quiénes eran los deportistas fallecidos

La noticia del trágico desenlace no tardó en viralizarse, revelando la identidad de los protagonistas de este lamentable suceso que enluta al deporte:

José Ignacio Moreno Fernández: tenía 28 años y se desempeñaba como arquero. Contaba con una destacada trayectoria en diversos equipos de las ligas de Puebla y Tlaxcala, habiendo pasado por instituciones reconocidas como Lobos BUAP y Pachuca. Su jerarquía bajo los tres palos lo había convertido en una figura muy querida.

tenía 28 años y se desempeñaba como arquero. Contaba con una destacada trayectoria en diversos equipos de las ligas de Puebla y Tlaxcala, habiendo pasado por instituciones reconocidas como Lobos BUAP y Pachuca. Su jerarquía bajo los tres palos lo había convertido en una figura muy querida. Carlos Alfonso Ramírez Guevara: con 26 años de edad, era el otro joven deportista que perdió la vida en el lugar del accidente. Su partida dejó un vacío incalculable entre sus compañeros de equipo y seres queridos.

Tras conocerse la triste noticia, las muestras de dolor y solidaridad no tardaron en multiplicarse. Diversas instituciones del ámbito futbolístico local expresaron sus condolencias a las familias de los jóvenes a través de comunicados oficiales.