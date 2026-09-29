Tragedia en la Fiesta de los Estudiantes: un joven de 29 años murió aplastado por el chasis de una carroza

Según los primeros relatos del accidente, la lanza de enganche de vehículo que arrastraba la estructura se habría desprendido. Fue en ese preciso instante en que la víctima intentó intervenir para reenganchar el mecanismo, provocando el colapso del chasis sobre su cuerpo.

Tragedia en Jujuy: asistencia de urgencia

Producto del aplastamiento, el joven sufrió un severo traumatismo encéfalocraniano (TEC) y graves lesiones internas. Ante la desesperación de los presentes y la urgencia del cuadro, fue trasladado de inmediato al Hospital Pablo Soria. Sin embargo, pese al esfuerzo del personal médico, horas más tarde se confirmó su fallecimiento.

Personal de la Policía y efectivos del servicio de emergencias trabajaron en el lugar de la tragedia para preservar la escena e iniciar los peritajes correspondientes.

La Justicia investiga las condiciones de seguridad en las que se realizaba el traslado del chasis y las circunstancias mecánicas que desencadenaron la falla del enganche.

La noticia provocó una profunda consternación en la comunidad educativa de Jujuy y en el entorno de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, que despiden con pesar al colaborador.

Antes del accidente fatal, la coronación de Constanza Lastra Errasti como Representante Nacional, se llevó a cabo en el Estadio 23 de Agosto.