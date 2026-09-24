Otra tragedia. Un joven obrero de 29 años murió este miércoles por la tarde en Mar del Plata luego de sufrir una descarga eléctrica y caer al vacío desde una altura de aproximadamente cinco metros mientras trabajaba en una construcción.
Tragedia: trabajaba en una obra en construcción, cayó al vacío y murió
El obrero de 29 años realizaba tareas cuando de repente cayó desde 5 metros y falleció. La principal hipótesis
El hecho ocurrió pasadas las 15 en una edificación ubicada en la intersección de 25 de Mayo y Bahía Blanca, en el barrio Nueve de Julio.
De acuerdo con lo informado por las autoridades policiales, el trabajador se encontraba realizando tareas en la obra cuando, por causas que todavía son investigadas, habría recibido una descarga eléctrica.
Según relataron sus compañeros, el joven aparentemente rozó un cable o una herramienta y recibió la descarga. El impacto hizo que perdiera el equilibrio y terminara cayendo desde la construcción.
Sus compañeros dieron aviso y el trabajador recibió asistencia poco después. Sin embargo, cuando arribó al lugar el personal del SAME, los profesionales solo pudieron constatar que había fallecido.
Investigación por la muerte del obrero en Mar del Plata
Tras la tragedia, tomó intervención la Fiscalía de Delitos Culposos, que inició una investigación para determinar con precisión cómo se produjo el accidente y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en la muerte del trabajador.
El expediente fue caratulado como “averiguación de causales de muerte” y quedó a la espera de los resultados de las pericias que permitan reconstruir lo ocurrido dentro de la obra.
Por el momento, la principal hipótesis aportada por los compañeros apunta a que la descarga eléctrica se produjo cuando el joven entró en contacto con un cable o una herramienta, aunque las causas concretas del accidente todavía deberán ser establecidas.
Las autoridades buscan determinar, entre otros aspectos, qué elemento produjo la descarga y las condiciones en las que el trabajador estaba realizando sus tareas al momento de la caída.
En pocas palabras
- Obrero fallecido: joven de 29 años murió en Mar del Plata tras caída de 5 metros.
- Causa del accidente: se investiga una descarga eléctrica que provocó la caída desde la construcción.
- Investigación en curso: fiscalía de Delitos Culposos analiza las circunstancias del trágico hecho.