Tragedia: trabajaba en una obra en construcción, cayó al vacío y murió

Según relataron sus compañeros, el joven aparentemente rozó un cable o una herramienta y recibió la descarga. El impacto hizo que perdiera el equilibrio y terminara cayendo desde la construcción.

Sus compañeros dieron aviso y el trabajador recibió asistencia poco después. Sin embargo, cuando arribó al lugar el personal del SAME, los profesionales solo pudieron constatar que había fallecido.

Investigación por la muerte del obrero en Mar del Plata

Tras la tragedia, tomó intervención la Fiscalía de Delitos Culposos, que inició una investigación para determinar con precisión cómo se produjo el accidente y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en la muerte del trabajador.

El expediente fue caratulado como “averiguación de causales de muerte” y quedó a la espera de los resultados de las pericias que permitan reconstruir lo ocurrido dentro de la obra.

Por el momento, la principal hipótesis aportada por los compañeros apunta a que la descarga eléctrica se produjo cuando el joven entró en contacto con un cable o una herramienta, aunque las causas concretas del accidente todavía deberán ser establecidas.

Las autoridades buscan determinar, entre otros aspectos, qué elemento produjo la descarga y las condiciones en las que el trabajador estaba realizando sus tareas al momento de la caída.