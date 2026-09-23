Un accidente laboral conmociona a la vecina provincia de San Juan. Un joven trabajador de apenas 23 años perdió la vida en la tarde de este martes tras caer al vacío desde una altura aproximada de 15 metros mientras realizaba tareas de reparación en el departamento Rawson.
Accidente y tragedia dolorosa: quién es el chico de 23 años que arreglaba un techo y murió al caer desde 15 metros
Un trágico accidente laboral se cobró la vida de un trabajador, un joven de 23 años que realizaba tareas de reparación en un tinglado
La víctima fue identificada como Alan Lucero, oriundo del departamento Pocito. El hecho ocurrió en el predio de la firma Grúas San Blas, ubicado sobre la Ruta Nacional 40 y la intersección con la calle Sívori. Si bien el episodio tuvo lugar en las instalaciones de dicha empresa, trascendió que el joven se desempeñaba como contratado para otra firma subcontratista.
Accidente laboral: cómo fue la tragedia
Alan Lucero se encontraba en la parte alta de la estructura reparando una antena y partes del techo de la propiedad. En un determinado momento, la superficie de fibra de vidrio cedió bajo su peso, lo que provocó que perdiera la estabilidad y cayera directamente al vacío.
Pese a la violencia del impacto, el operario sobrevivió inicialmente a la caída. Fue asistido de urgencia por personal médico y trasladado al Hospital Guillermo Rawson, donde lamentablemente falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas sufridas el accidente.
Investigan las medidas de seguridad tras el accidente
Si bien las autoridades constataron que el joven llevaba colocado su casco de protección al momento de la tragedia, las primeras pericias señalan deficiencias en las medidas de seguridad laboral.
La Justicia de San Juan investiga las circunstancias del hecho para determinar eventuales responsabilidades penales y laborales de las empresas involucradas.
Dolor tras el accidente
Tras conocerse la desgarradora tragedia, las redes sociales se inundaron de mensajes de despedida de familiares, amigos y allegados que expresaron su consternación por la repentina partida del joven trabajador.
Entre las muestras de afecto más desgarradoras se destacó el mensaje publicado por su entorno más cercano, acompañado de una imagen del joven: “Hermano mío, te fuiste trabajando, mi guapo, el que tenía mil sueños por cumplir", postearon.
En pocas palabras
- Accidente laboral: Falleció un joven de 23 años tras caer de 15 metros mientras reparaba un techo.
- Causas bajo investigación: Se analizan deficiencias en medidas de seguridad laboral tras el incidente.
- Conmoción y dolor: Familiares y amigos despidieron al trabajador en redes sociales.