Accidente y tragedia dolorosa: quién es el chico de 23 años que arreglaba un techo y murió al caer desde 15 metros

Pese a la violencia del impacto, el operario sobrevivió inicialmente a la caída. Fue asistido de urgencia por personal médico y trasladado al Hospital Guillermo Rawson, donde lamentablemente falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas sufridas el accidente.

Investigan las medidas de seguridad tras el accidente

Si bien las autoridades constataron que el joven llevaba colocado su casco de protección al momento de la tragedia, las primeras pericias señalan deficiencias en las medidas de seguridad laboral.

La Justicia de San Juan investiga las circunstancias del hecho para determinar eventuales responsabilidades penales y laborales de las empresas involucradas.

Dolor tras el accidente

Tras conocerse la desgarradora tragedia, las redes sociales se inundaron de mensajes de despedida de familiares, amigos y allegados que expresaron su consternación por la repentina partida del joven trabajador.

Entre las muestras de afecto más desgarradoras se destacó el mensaje publicado por su entorno más cercano, acompañado de una imagen del joven: “Hermano mío, te fuiste trabajando, mi guapo, el que tenía mil sueños por cumplir", postearon.