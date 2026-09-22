Picadas de Lavalle: dio negativa la prueba toxicológica al piloto que causó un accidente fatal

Imagen de la página de Facebook de Picadas de Lavalle poco después de conocerse la noticia de la muerte de Morena González.El posteo restringió los comentarios. El sitio no emitió ningún otro tipo de comunicaciones.

El accidente le provocó un fuerte golpe en la cabeza a una joven

"Mi hija tuvo un fuerte golpe en la cabeza porque le cayó encima una parte del muro de contención que tiene el predio, y sufrió varias fracturas más", contó a Diario UNO Genaro González, el padre de Morena, la joven que estaba entre el público de las Picadas de Lavalle el domingo 20 cuando uno de los pilotos estrelló su Chevrolet 400 frente alas gradas.

El momento exacto del impacto del auto contra el muro de contención. Foto: imagen de video

La chica falleció pasado el mediodía de este martes, tras pasar 2 días en terapia intensiva del Hospital Central.

Morena no sólo recibió de lleno el golpe, sino que una parte de esa pared de concreto que circunda el predio y hace de contención le cayó encima. El resultado fue que la joven sufrió varias fracturas, en una pierna y en la zona intercostal, fruto del impacto que recibió en el pecho y abdomen. Una costilla fracturada le habría provocado daños internos.

Por la gravedad de las lesiones que recibió, fue la única lesionada que fue derivada del hospital Sícoli, de Lavalle, al Central, en donde finalmente murió-.

Antes de que se confirmara la muerte de Morena, su familia buscó asesoramiento de un abogado, y pretendía corroborar las condiciones en que se encontraba el piloto en el momento del accidente. Puntualmente querían saber si el automovilista había ingerido alcohol antes de iniciar la carrera.

Tras confirmarse el deceso de Morena, la causa que comanda la fiscal Gisela Lana se investiga como un homicidio culposo, por ahora sin imputación.