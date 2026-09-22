Picadas de Lavalle: dio negativa la prueba toxicológica al piloto que causó un accidente fatal

Desde el Ministerio Público Fiscal se confirmó este martes que Horacio Ortiz, conductor del Chevrolet que chocó en las Picadas de Lavalle -accidente que le costó la vida a una joven de 18 años- no estaba alcoholizado ni había consumido otro tipo de sustancias al momento del siniestro.
El papá de la chica -quien falleció este martes- había expresado poco antes de conocerse esta información que era importante saber si el piloto implicado en el hecho había tomado alguna bebida alcohólica antes de subirse al auto para participar del desafío automovilístico en el departamento norteño.
No obstante, si Ortiz estaba o no ebrio, no incidiría en la posible imputación judicial que podría caberle por su responsabilidad en este accidente.
El accidente le provocó un fuerte golpe en la cabeza a una joven
"Mi hija tuvo un fuerte golpe en la cabeza porque le cayó encima una parte del muro de contención que tiene el predio, y sufrió varias fracturas más", contó a Diario UNO Genaro González, el padre de Morena, la joven que estaba entre el público de las Picadas de Lavalle el domingo 20 cuando uno de los pilotos estrelló su Chevrolet 400 frente alas gradas.
La chica falleció pasado el mediodía de este martes, tras pasar 2 días en terapia intensiva del Hospital Central.
Morena no sólo recibió de lleno el golpe, sino que una parte de esa pared de concreto que circunda el predio y hace de contención le cayó encima. El resultado fue que la joven sufrió varias fracturas, en una pierna y en la zona intercostal, fruto del impacto que recibió en el pecho y abdomen. Una costilla fracturada le habría provocado daños internos.
Por la gravedad de las lesiones que recibió, fue la única lesionada que fue derivada del hospital Sícoli, de Lavalle, al Central, en donde finalmente murió-.
Antes de que se confirmara la muerte de Morena, su familia buscó asesoramiento de un abogado, y pretendía corroborar las condiciones en que se encontraba el piloto en el momento del accidente. Puntualmente querían saber si el automovilista había ingerido alcohol antes de iniciar la carrera.
Tras confirmarse el deceso de Morena, la causa que comanda la fiscal Gisela Lana se investiga como un homicidio culposo, por ahora sin imputación.
En pocas palabras
- Prueba toxicológica: dio negativa para Horacio Ortiz, conductor del Chevrolet que protagonizó el accidente fatal en las Picadas de Lavalle.
- Detalles del accidente: una joven de 18 años, identificada como Morena González, falleció tras recibir un fuerte golpe en la cabeza por la caída de parte del muro de contención.
- Investigación judicial: la causa se investiga como homicidio culposo, aunque la ausencia de alcohol o sustancias en el conductor no incidiría en su posible imputación. Aún no fue imputado.