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Accidente

Video: así fue el accidente en las picadas de Lavalle que terminó con cuatro personas heridas

En las imágenes se ve como el conductor pierde el control del vehículo y termina colisionando contra el muro de contención y las gradas

Facundo Mezzabotta
Por Facundo Mezzabotta [email protected]

El domingo por la tarde ocurrió un grave accidente en el predio de picadas de Lavalle que dejó como saldo a cuatro personas heridas. El hecho tuvo lugar cuando el conductor de un Chevrolet 400 perdió el control de su vehículo a los pocos metros de haber largado. El auto se desvió bruscamente, impactó y derribó el muro de contención, colisionando con la zona de gradas donde se encontraba la gente.

La jornada de picadas se encontraba envuelta en un contexto complicado: Mendoza estaba siendo azotada por intensas ráfagas de viento Zonda. Desde la policía consideran que este fenómeno meteorológico puede haber sido parte del causante del accidente, complicando la visibilidad y la adherencia de las cubiertas a la pista.

Los cuatro heridos fueron trasladados al Hospital Sícoli, dos de ellos con lesiones de gravedad. A pesar de la magnitud del accidente, ya se ha confirmado que tres de las personas lesionadas fueron dadas de alta a primera hora de este lunes, mientras que la restante continúa grave.

La investigación en curso busca determinar las causas exactas del siniestro, y se está considerando si la pérdida de control del vehículo se debió a una falla mecánica o si fue consecuencia directa de la falta de adherencia en el trazado provocada por las fuertes ráfagas de aire del viento Zonda.

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