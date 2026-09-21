Video: así fue el accidente en las picadas de Lavalle que terminó con cuatro personas heridas

La jornada de picadas se encontraba envuelta en un contexto complicado: Mendoza estaba siendo azotada por intensas ráfagas de viento Zonda. Desde la policía consideran que este fenómeno meteorológico puede haber sido parte del causante del accidente, complicando la visibilidad y la adherencia de las cubiertas a la pista.

Los cuatro heridos fueron trasladados al Hospital Sícoli, dos de ellos con lesiones de gravedad. A pesar de la magnitud del accidente, ya se ha confirmado que tres de las personas lesionadas fueron dadas de alta a primera hora de este lunes, mientras que la restante continúa grave.