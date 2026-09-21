Video: así fue el accidente en las picadas de Lavalle que terminó con cuatro personas heridas

El domingo por la tarde ocurrió un grave accidente en el predio de picadas de Lavalle que dejó como saldo a cuatro personas heridas. El hecho tuvo lugar cuando el conductor de un Chevrolet 400 perdió el control de su vehículo a los pocos metros de haber largado. El auto se desvió bruscamente, impactó y derribó el muro de contención, colisionando con la zona de gradas donde se encontraba la gente.
La jornada de picadas se encontraba envuelta en un contexto complicado: Mendoza estaba siendo azotada por intensas ráfagas de viento Zonda. Desde la policía consideran que este fenómeno meteorológico puede haber sido parte del causante del accidente, complicando la visibilidad y la adherencia de las cubiertas a la pista.
Los cuatro heridos fueron trasladados al Hospital Sícoli, dos de ellos con lesiones de gravedad. A pesar de la magnitud del accidente, ya se ha confirmado que tres de las personas lesionadas fueron dadas de alta a primera hora de este lunes, mientras que la restante continúa grave.
La investigación en curso busca determinar las causas exactas del siniestro, y se está considerando si la pérdida de control del vehículo se debió a una falla mecánica o si fue consecuencia directa de la falta de adherencia en el trazado provocada por las fuertes ráfagas de aire del viento Zonda.