Un grave accidente se produjo en la tarde de este domingo en el predio de las picadas de Lavalle, donde cuatro espectadores resultaron lesionados, dos de ellos de gravedad.
Cuatro heridos de gravedad tras un accidente en las picadas de Lavalle: se derribó un muro
Un vehículo se desvió de la pista e impactó contra el muro perimetral y las gradas. El hecho ocurrió durante una jornada marcada por fuertes ráfagas de Zonda
El siniestro ocurrió cuando un vehículo, a pocos segundos de la largada, perdió el control e impactó directamente contra la estructura de contención donde se ubicaba el público asistente.
Las causas del siniestro en las picadas de Lavalle
Según informaron fuentes policiales de la Comisaría 17° de Lavalle, el hecho se registró cerca de las 17.05 en el mencionado complejo de automovilismo. Un Chevrolet 400, al mando de un hombre mayor de edad se desvió bruscamente de su trayectoria y chocó contra el muro de contención que colapsó y continuó su marcha hasta alcanzar una zona de gradas. En ese momento, varios asistentes se encontraban presenciando el espectáculo de velocidad y resultaron alcanzados por la violencia del impacto.
La jornada deportiva estuvo condicionada por adversas condiciones meteorológicas. Mendoza registraba intensas ráfagas de viento Zonda, una situación climática que complicó la adherencia y la visibilidad en el trazado. Pese al panorama ambiental adverso, las carreras continuaron con su cronograma habitual hasta que ocurrió la colisión.
La asistencia a los heridos en las picadas de Lavalle
Tras la colisión, un llamado a la línea de emergencias 911 solicitó auxilio urgente. Dos unidades médicas de servicios privados de salud que se encontraban preventivamente en el predio acudieron al sector afectado para brindar la primera atención a los afectados.
Los profesionales sanitarios asistieron a cuatro personas en el lugar y dispusieron el traslado inmediato de los heridos con traumatismos hacia el Hospital Sícoli. Según el parte oficial, dos de los pacientes ingresaron al hospital con lesiones de carácter grave.
Las pericias tras el accidente en las picadas de Lavalle
La investigación busca determinar si el siniestro derivó de una falla mecánica o de la pérdida de adherencia provocada por las fuertes ráfagas de aire.
Testigos presenciales señalaron que la actividad en las picadas de Lavalle se interrumpió de inmediato tras el accidente.
En pocas palabras
- Accidente fatal: cuatro espectadores resultaron heridos, dos de gravedad, tras el despiste de un auto en las picadas de Lavalle.
- Causas bajo investigación: se evalúa si el siniestro se debió a fallas mecánicas o al fuerte viento Zonda.
- Asistencia inmediata: los heridos fueron asistidos en el lugar y trasladados al Hospital Sícoli.