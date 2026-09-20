Cuatro heridos de gravedad tras un accidente en las picadas de Lavalle: se derribó un muro

La jornada deportiva estuvo condicionada por adversas condiciones meteorológicas. Mendoza registraba intensas ráfagas de viento Zonda, una situación climática que complicó la adherencia y la visibilidad en el trazado. Pese al panorama ambiental adverso, las carreras continuaron con su cronograma habitual hasta que ocurrió la colisión.

La asistencia a los heridos en las picadas de Lavalle

Tras la colisión, un llamado a la línea de emergencias 911 solicitó auxilio urgente. Dos unidades médicas de servicios privados de salud que se encontraban preventivamente en el predio acudieron al sector afectado para brindar la primera atención a los afectados.

Los profesionales sanitarios asistieron a cuatro personas en el lugar y dispusieron el traslado inmediato de los heridos con traumatismos hacia el Hospital Sícoli. Según el parte oficial, dos de los pacientes ingresaron al hospital con lesiones de carácter grave.

Las pericias tras el accidente en las picadas de Lavalle

La investigación busca determinar si el siniestro derivó de una falla mecánica o de la pérdida de adherencia provocada por las fuertes ráfagas de aire.

Testigos presenciales señalaron que la actividad en las picadas de Lavalle se interrumpió de inmediato tras el accidente.