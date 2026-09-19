Una mujer murió en Rivadavia tras caer a un canal de riego

Sin embargo, después de prestar declaración, no quedó detenido. Según fuentes judiciales, habría intentado rescatar a la mujer del canal y como consecuencia sufrió un cuadro de hipotermia.

De acuerdo con la información incorporada hasta el momento en la investigación, tanto la mujer como el hombre habían estado en una fiesta y ambos habrían consumido alcohol antes de lo ocurrido.

Investigan si fue una caída accidental o si se arrojó al canal

La Justicia trabaja por ahora sobre dos hipótesis y todavía no están claro cuáles fueron los motivos por los que la mujer cayó y se ahogó.

Una de las posibilidades que se analiza es que se haya arrojado por voluntad propia al canal, es decir, podría tratarse de un suicidio. Otra es que, debido al estado de alcoholización, haya sufrido una caída accidental.

Además, como ocurre ante una muerte violenta o en circunstancias que todavía no están esclarecidas cuando existe una relación de pareja o expareja, se activó el protocolo de investigación de femicidio. Esto permite despejar esa posibilidad o, en caso de que surjan elementos que la sostengan, profundizar esa línea investigativa.

Por el momento, la causa continúa bajo investigación y no hay una conclusión definitiva sobre las circunstancias en las que murió la mujer.