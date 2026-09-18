Las fuerzas de seguridad capturaron a Jorlan Alves da Silva, un presunto asesino serial de 33 años acusado de haber cometido decenas de homicidios en Brasil. La detención ocurrió en el estado de Paraíba tras un operativo de 48 horas. El sospechoso intentó evadir a los agentes mediante un disfraz femenino compuesto por un vestido a rayas y una peluca negra.
Asesino serial sin conciencia fue detenido en Brasil: intentó escapar disfrazado de mujer
La policía capturó a un presunto asesino serial que confesó 80 homicidios mientras huía con peluca y vestido en el noreste brasileño
Al momento de su captura en el municipio de Mulungu, el hombre también llevaba sandalias de mujer, anteojos oscuros, uñas pintadas y cargaba a un niño de dos años en brazos. Los investigadores intentan determinar el vínculo entre el detenido y el menor de edad.
Horas antes, las autoridades habían interceptado un vehículo vinculado al fugitivo donde arrestaron a un cómplice, aunque Silva logró huir temporalmente en esa primera instancia.
Confesiones de un asesino serial
La policía sospecha que el detenido ejecutó al menos 15 homicidios durante los últimos tres meses para distintas bandas del crimen organizado. Durante los interrogatorios posteriores a su captura, Silva declaró haber matado a cerca de 80 personas a lo largo de su trayectoria como criminal.
El acusado afirmó que cometió su primer homicidio a los 13 años y que pasó entre cinco y seis años en prisión por diversos delitos antes de recuperar la libertad a fines de mayo.
Entre los hechos investigados figura el doble homicidio de dos empresarios ocurrido el 1 de agosto en Río Tinto. De acuerdo con el detective Douglas García, de la Policía Civil, el detenido señaló con exactitud el lugar donde estaba enterrado uno de los cuerpos.
La cifra total de 80 víctimas fatales continúa bajo investigación oficial para comprobar si se convertirá en el mayor caso registrado en el país.
En pocas palabras
- Presunto asesino serial: Capturado en Brasil tras confesar 80 homicidios.
- Intento de fuga: Intentó evadir a la policía disfrazado de mujer con peluca y vestido.
- Investigación en curso: Se busca determinar el vínculo del detenido con un niño de dos años que llevaba en brazos.