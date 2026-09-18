Asesino serial sin conciencia fue detenido en Brasil: intentó escapar disfrazado de mujer

Confesiones de un asesino serial

La policía sospecha que el detenido ejecutó al menos 15 homicidios durante los últimos tres meses para distintas bandas del crimen organizado. Durante los interrogatorios posteriores a su captura, Silva declaró haber matado a cerca de 80 personas a lo largo de su trayectoria como criminal.

El acusado afirmó que cometió su primer homicidio a los 13 años y que pasó entre cinco y seis años en prisión por diversos delitos antes de recuperar la libertad a fines de mayo.

ALERT: Potential most prolific serial killer in Brazil's history found by police disguised as a woman wearing a dress and holding a seemingly random 2-year-old.



Police found Jorlan Alves da Silva, 33, in a striped dress and a loosely fitting black wig in northeastern Brazil.… pic.twitter.com/XhQ9N7vqpJ — E X X A L E R T S (@ExxAlerts) September 16, 2026

Entre los hechos investigados figura el doble homicidio de dos empresarios ocurrido el 1 de agosto en Río Tinto. De acuerdo con el detective Douglas García, de la Policía Civil, el detenido señaló con exactitud el lugar donde estaba enterrado uno de los cuerpos.

La cifra total de 80 víctimas fatales continúa bajo investigación oficial para comprobar si se convertirá en el mayor caso registrado en el país.