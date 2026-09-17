Estados Unidos confirmó una noticia y dejó al mundo atónito: por temor a China, ya tiene armas en el espacio

Moscú pidió la desmilitarización completa mediante su portavoz Dmitry Peskov. El representante del Kremlin aseguró de manera tajante que el espacio debe estar libre de armamento.

Qué marca la actitud de Estados Unidos

Expertos señalan que la confirmación pública estadounidense sobre sus capacidades en órbita podría acelerar una carrera de riesgos imprevisibles. El astrónomo Jonathan McDowell consideró razonable suponer la existencia de interferidores de señales, dado que Washington ya desplegó satélites con cargas secretas. El especialista indicó que tanto Rusia como China responderán de manera similar para desplegar su propio arsenal.

"A largo plazo, me resulta cuestionable si la medida beneficia al interés nacional estadounidense", evaluó McDowell. El experto añadió: "De seguro veremos sistemas comparables del lado chino, si no los tienen ya". Victoria Samson, directora de la Secure World Foundation, sostuvo que la administración norteamericana debe aceptar la previsible reacción de otras potencias.

La militarización comenzó en la década de 1950. El tratado sobre el espacio ultraterrestre de 1967 prohibió la presencia de armamento de destrucción masiva en órbita, pero no prohíbe el material convencional. Rusia generó críticas internacionales durante 2021 al destruir uno de sus satélites inactivos con un misil terrestre, lo cual provocó miles de fragmentos de escombros.

McDowell explicó que la mentalidad pacifista respecto a la órbita terrestre cambió sustancialmente durante las últimas dos décadas. "El país norteamericano ve el conflicto espacial como algo conceptualmente normalizado, mientras que hace 20 años la postura era de absoluta negativa a hacerlo", concluyó el astrónomo.