El Ejército de Estados Unidos admitió tener armas desplegadas en órbita. Analistas advierten que la declaración oficial acelerará una riesgosa carrera armamentista con Rusia frente a los movimientos de China en la exosfera. Troy Meink, secretario de la Fuerza Aérea estadounidense, oficializó la existencia de dispositivos militares durante la conferencia anual Air, Space, Cyber.
Estados Unidos confirmó una noticia y dejó al mundo atónito: por temor a China, ya tiene armas en el espacio
El Ejército de Estados Unidos admitió que posee armas en órbita. Analistas advierten por una inminente escalada militar internacional.
"Hoy continuamos asegurando que seguimos listos para enfrentar los desafíos de las amenazas en evolución dondequiera que existan", afirmó el funcionario. Meink agregó: "Por tal motivo, Estados Unidos ahora tiene, en órbita, armas de control espacial". El secretario no brindó detalles específicos sobre el equipamiento.
Un portavoz de la Fuerza Espacial explicó luego que el control orbital incluye medios cinéticos o no cinéticos para afectar las capacidades de los adversarios. Las funciones mencionadas pueden usarse con fines ofensivos o defensivos. Ante la confirmación, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China advirtió contra la conversión del cosmos en un campo de batalla.
Moscú pidió la desmilitarización completa mediante su portavoz Dmitry Peskov. El representante del Kremlin aseguró de manera tajante que el espacio debe estar libre de armamento.
Qué marca la actitud de Estados Unidos
Expertos señalan que la confirmación pública estadounidense sobre sus capacidades en órbita podría acelerar una carrera de riesgos imprevisibles. El astrónomo Jonathan McDowell consideró razonable suponer la existencia de interferidores de señales, dado que Washington ya desplegó satélites con cargas secretas. El especialista indicó que tanto Rusia como China responderán de manera similar para desplegar su propio arsenal.
"A largo plazo, me resulta cuestionable si la medida beneficia al interés nacional estadounidense", evaluó McDowell. El experto añadió: "De seguro veremos sistemas comparables del lado chino, si no los tienen ya". Victoria Samson, directora de la Secure World Foundation, sostuvo que la administración norteamericana debe aceptar la previsible reacción de otras potencias.
La militarización comenzó en la década de 1950. El tratado sobre el espacio ultraterrestre de 1967 prohibió la presencia de armamento de destrucción masiva en órbita, pero no prohíbe el material convencional. Rusia generó críticas internacionales durante 2021 al destruir uno de sus satélites inactivos con un misil terrestre, lo cual provocó miles de fragmentos de escombros.
McDowell explicó que la mentalidad pacifista respecto a la órbita terrestre cambió sustancialmente durante las últimas dos décadas. "El país norteamericano ve el conflicto espacial como algo conceptualmente normalizado, mientras que hace 20 años la postura era de absoluta negativa a hacerlo", concluyó el astrónomo.
En pocas palabras
- Estados Unidos: confirmó la posesión de armas en órbita para contrarrestar amenazas.
- Carrera armamentista: analistas advierten sobre una posible escalada militar internacional, especialmente con China y Rusia.
- Tratado espacial: la militarización del espacio contradice el tratado de 1967 sobre armas de destrucción masiva.