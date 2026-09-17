De dónde vienen los nombres de las razas de perros y a qué se deben

En la actualidad, los perros pasaron a ser un miembro más de la familia. Si bien son una parte importante de nuestra vida y se ganan todo nuestro cariño, poco se sabe sobre sus orígenes.

Qué significa la raza de un perro y qué historia hay detrás

Ovejero, Bull Terri, Caniche, Labrador y otras razas son las que se ven casi siempre. La historia de cada uno permite saber de dónde puede ser el origen, cuál es su hábitat natural y, además, el rol de las culturas en este aspecto. Es por eso que es importante conocer de dónde proviene cada uno de los nombres.