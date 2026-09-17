De dónde vienen los nombres de las razas de perros y a qué se deben

Los animales son los mejores amigos del hombre, sobre todo, los perros. Fieles, cariñosos y agradecidos son una compañía ideal que abraza y da ánimo en momentos duros sin importar su raza. Sin embargo, conocer la historia detrás de ellos es muy importante, sobre todo si se trata de la etimología de su nombre.
En la actualidad, los perros pasaron a ser un miembro más de la familia. Si bien son una parte importante de nuestra vida y se ganan todo nuestro cariño, poco se sabe sobre sus orígenes.
Qué significa la raza de un perro y qué historia hay detrás
Ovejero, Bull Terri, Caniche, Labrador y otras razas son las que se ven casi siempre. La historia de cada uno permite saber de dónde puede ser el origen, cuál es su hábitat natural y, además, el rol de las culturas en este aspecto. Es por eso que es importante conocer de dónde proviene cada uno de los nombres.
Por ejemplo, Chow Chow proviene de China y las personas, al no saber cómo pronunciarlo, comenzaron a nombrarlo así, un término para referirse a las cosas que se traen del país oriental. El caniche queda traducido como perro que chapotea en el agua y así sucesivamente.
En pocas palabras
- Origen de razas: cada raza canina tiene una etimología específica ligada a su historia y rol original.
- Nombres caninos: las denominaciones de las razas explican su procedencia, hábitat o características distintivas.
- Chow Chow: su nombre deriva de un término chino para objetos traídos del país oriental.