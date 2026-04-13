Los animales son los mejores amigos del hombre, sobre todo, los perros. Fieles, cariñosos y agradecidos son una compañía ideal que abraza y da ánimo en momentos duros sin importar su raza. Tal como el caso de Tom, uno callejero de los que te alegra el día y que hizo historia durante la Guerra de Malvinas.
Tom no tenía dueño, ni entrenamiento militar, ni siquiera una raza. Era un perro mestizo que apareció cerca de un cuartel argentino antes del conflicto de 1982. En busca de comida y refugio, se ganó rápidamente el cariño de los soldados y nunca más se separó de ellos, sino que luchó a su par.
Héroe: la historia de Tom, el perro callejero que salvó vidas en Malvinas
Cuando la unidad fue trasladada a las Islas Malvinas, el animal subió junto a los combatientes. Nadie lo obligó a quedarse, pero eligió acompañarlos en una de las etapas más duras de la historia argentina.
Durante el conflicto bélico los combatientes argentinos tenían una historia, una experiencia. Varios de ellos tienen varias cosas en común, como el amor y la gratitud hacia el perrito Tom. Más allá de la tensión y la incertidumbre, se transformó en algo más que una mascota. Fue un perro guía, fue un sostén emocional clave para los soldados, compartiendo guardias, frío y noches interminables.
Si bien existía la Agrupación Perros de Guerra de la Infantería de Marina donde pastores de distinto pelaje eran adiestrados para cumplir misiones tácticas, había un infiltrado. Pues entre ellos había un perro sin raza, que viajó clandestinamente, pero decidio a llegar a Malvinas junto a un grupo de Grupo de Artillería 101 del Ejército Argentino.
Nadie sabe cómo llegó, pero sí sabían que tenía un comportamiento sorprendentemente heróico: reaccionaba segundos antes de los ataques enemigos. Se inquietaba, ladraba o corría hacia zonas seguras justo antes de los bombardeos británicos. Ese instinto permitió salvar vidas.
De hecho, según testimonios de excombatientes, cuando el perro se escondía, ellos sabían que debían tirarse a tierra de inmediato. Aunque tristemente el perro perdió la vida en la mañana del 11 de junio cuando un avión pirata se lanzó sobre la posición del Ejército Argentino.