Héroe: la historia de Tom, el perro callejero que salvó vidas en Malvinas

Durante el conflicto bélico los combatientes argentinos tenían una historia, una experiencia. Varios de ellos tienen varias cosas en común, como el amor y la gratitud hacia el perrito Tom. Más allá de la tensión y la incertidumbre, se transformó en algo más que una mascota. Fue un perro guía, fue un sostén emocional clave para los soldados, compartiendo guardias, frío y noches interminables.

tom el perro de malvinas Los soldados bautizaron a su compañero como Tom en referencia a "Teatro de Operaciones Malvinas”. Así lo contó el Veterano de la Guerra de Malvinas (VGM) Omar Alberto Liborio.

Si bien existía la Agrupación Perros de Guerra de la Infantería de Marina donde pastores de distinto pelaje eran adiestrados para cumplir misiones tácticas, había un infiltrado. Pues entre ellos había un perro sin raza, que viajó clandestinamente, pero decidio a llegar a Malvinas junto a un grupo de Grupo de Artillería 101 del Ejército Argentino.

Nadie sabe cómo llegó, pero sí sabían que tenía un comportamiento sorprendentemente heróico: reaccionaba segundos antes de los ataques enemigos. Se inquietaba, ladraba o corría hacia zonas seguras justo antes de los bombardeos británicos. Ese instinto permitió salvar vidas.

De hecho, según testimonios de excombatientes, cuando el perro se escondía, ellos sabían que debían tirarse a tierra de inmediato. Aunque tristemente el perro perdió la vida en la mañana del 11 de junio cuando un avión pirata se lanzó sobre la posición del Ejército Argentino.