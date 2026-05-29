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Lo acusaron por vender información secreta y resultó ser el único hombre condenado por traicionar a la patria argentina

La historia argentina fue testigo de un caso de deslealtad cuando un militar argentino fue condenado a prisión perpetua por vender su patria

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Horacio Pita Oliver, el espía que acusó a Mac HannafordFuente Big Bang News

Horacio Pita Oliver, el espía que acusó a Mac HannafordFuente Big Bang News

La expresión "traición a la patria" prácticamente no tiene antecedentes en la historia penal argentina, excepto por un caso en particular: un hombre llamado Guillermo Mac Hannaford, quien fue el único militar argentino destituido por espionaje.

Saavedra, San Martín, Rosas, Perón, Menem y Cristina Fernández fueron uno de los acusados por un delito de este tipo y aunque en la Constitución Nacional se establece que “La traición contra la Nación consistirá únicamente en tomar las armas contra ella, o en unirse a sus enemigos prestándoles ayuda y socorro” Mac Hannaford no hizo nada de eso y fue condenado haciendo historia.

mayor Guillermo Mac Hannaford condenado por traicion
La carátula de la causa por espionaje abierta contra Mac Hannaford. Fuente Infobae

La carátula de la causa por espionaje abierta contra Mac Hannaford. Fuente Infobae

Vendió información secreta y resultó ser el único hombre condenado por traicionar a la patria argentina

Todo empezó durante el gobierno de Agustín p. Justo, presidente mejor conocido por fraudulento y por ser apoyado por la dictadura de Uriburu, militar acusado de vender información secreta durante la Guerra de Chaco.

Después de la visita del presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt, ante el general Basilio Pertiné llega una denuncia de que habían querido vender documentos secretos al país paraguayo. La acusación tenía como protagonista a un agente del Ejército, el hipódromo y una casa de citas donde se encontraba el mayor Guillermo Mac Hannaford, oficial de alto rango mandado al frente por Pita Oliver y condenado a una sentencia única en la historia argentina: traición a la patria.

Si bien no se encontró ningún tipo de evidencia, el mayor fue detenido y sometido a juicio acusado de espionaje y de colaborar con un país enfrentado en aquel entonces, en guerra con Argentina.

militar del ejercito argentino Guillermo Mac Hannaford
Guillermo Mac Hannaford, el único condenado por traición a la Patria en la historia argentina. Fuente Infobae

Guillermo Mac Hannaford, el único condenado por traición a la Patria en la historia argentina. Fuente Infobae

Sin embargo, se sabe en la actualidad que jamás se encontraron documentos comprometedores, o que el supuesto dinero que pedía resultaba muy inferior a su salario mensual. Finalmente, el único traidor a la patria de la historia nacional, falleció en 1961 llevándose a la tumba la intriga de alto espionaje y muchos cabos sueltos sobre una posible acusación, negación de testigos y revisión de la causa.

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