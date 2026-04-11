Se casó y meses después descubrió la peor traición: su marido y su odontóloga de canje

Belu Deluca junto con Sofi Gangi, su socia, lanzaron un blog de moda "Tricoco". Con gran repercusión a nivel nacional se convirtieron en influencers. Pese a eso, todo lo que parecía estable, placentero y de canjes se desmoronó en cuestión de días.

El mal momento que pasó Deluca comenzó a través de un acuerdo de canje gestionado por la propia influencer con una odontóloga, quien incluso la recomendaba en sus redes sociales e íntimamente a su esposo para que se atendiera con ella. Pero nada terminó como la influencer esperaba.

odontologa zapata tercera en discordia La tercera en discordia.

Pues el esposo vio con buenos ojos a la dentista de canje y sin importar el tiempo que llevaba casado, engañó a su esposa. La sorpresa no fue solo la infidelidad en sí, sino la identidad de la mujer involucrada a quien le abrió las puertas de su trabajo y de su círculo íntimo.

Al confirmar la traición, la relación se terminó de manera abrupta. El conflicto no solo implicó una ruptura sentimental, sino también algo inesperado que generó bronca en la influencer: el exmarido y la odontóloga decidieron seguir juntos consolidando la relación que había comenzado en secreto.

Así todo, hasta el momento, ninguno de los protagonistas dio declaraciones públicas, pero el episodio ya quedó instalado como uno de los virales más comentados actualmente.