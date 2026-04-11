Un amor que parecía perfecto según lo que mostraba la conocida creadora de "Tricoco" terminó en un escándalo que se hizo viral en las redes sociales. La influencer argentina Belén Deluca, conocida por su proyecto digital, quedó en el centro de la conversación tras revelar que su matrimonio se rompió a pocos meses de haberse casado por una infidelidad inesperada.
Se casó y meses después descubrió la peor traición: su marido y su odontóloga de canje
Una influencer se volvió viral porque su "esposo" le dio el peor regalo de casamiento que te podrías imaginar: la hizo "socia" de su odontóloga
Según se dio a conocer, la joven mantenía una relación estable desde hacía años y, decidida a dar un gran salto en su relación, dio el “sí” en una boda celebrada por sus seguidores como el cierre perfecto de su historia de amor. Aunque poco tiempo después comenzó a notar actitudes extrañas en su pareja que despertaron sospechas.
Se casó y meses después descubrió la peor traición: la infidelidad de su marido con su odontóloga
La estabilidad que se aparente tras las pantallas suele terminar mal. Pues cuando una persona decide mostrarse públicamente en redes, si bien puede elegir qué quiere que los demás vean o que no, corre el riesgo de que se filtre información y tener que salir a confirmar rumores, tal como le pasó a una creadora de contenido que decidió poner fin a las especulaciones y relatar la trama de infidelidad y engaño que puso punto final a su matrimonio.
Belu Deluca junto con Sofi Gangi, su socia, lanzaron un blog de moda "Tricoco". Con gran repercusión a nivel nacional se convirtieron en influencers. Pese a eso, todo lo que parecía estable, placentero y de canjes se desmoronó en cuestión de días.
El mal momento que pasó Deluca comenzó a través de un acuerdo de canje gestionado por la propia influencer con una odontóloga, quien incluso la recomendaba en sus redes sociales e íntimamente a su esposo para que se atendiera con ella. Pero nada terminó como la influencer esperaba.
Pues el esposo vio con buenos ojos a la dentista de canje y sin importar el tiempo que llevaba casado, engañó a su esposa. La sorpresa no fue solo la infidelidad en sí, sino la identidad de la mujer involucrada a quien le abrió las puertas de su trabajo y de su círculo íntimo.
Al confirmar la traición, la relación se terminó de manera abrupta. El conflicto no solo implicó una ruptura sentimental, sino también algo inesperado que generó bronca en la influencer: el exmarido y la odontóloga decidieron seguir juntos consolidando la relación que había comenzado en secreto.
Así todo, hasta el momento, ninguno de los protagonistas dio declaraciones públicas, pero el episodio ya quedó instalado como uno de los virales más comentados actualmente.