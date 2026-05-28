Costura paso a paso: un DIY para confeccionar tus propias medias térmicas

Hoy te voy a explicar, paso a paso, cómo puedes coser tus propias medias térmicas en casa, con un DIY, con la tela de peluchito que más te guste y sin gastar mucho dinero.

Con la llegada del frío, las partes del cuerpo que más sufren las primeras heladas suelen ser nuestras manos, pies y rostro. Esto no pasa porque sí.

El frío generalmente se concentra en los pies y en las manos por una cuestión del flujo sanguíneo. El cuerpo reduce el flujo hacia las extremidades para proteger órganos vitales, por eso en invierno sentimos que el frío se mantiene en esas zonas y tendemos a abrigarlas.

DIY paso a paso: cómo coser medias térmicas para el invierno

Antes de comenzar con la costura y confección de las medias, es importante pensar en dos cosas: en los moldes que vas a necesitar para el DIY y en la tela que vas a comprar.

Coser con moldes, cualquier truco, resulta aburrido y parece una pérdida de tiempo, pero, para este tipo de proyectos, la moldería es indispensable. Los moldes de medias se pueden descargar e imprimir o se pueden hacer con unas medias que tienes en casa.

Para este DIY conviene comprar una tela de peluche o alguna tela térmica, pero que permita la transpiración del pie y la ventilación de la piel.

Toma las medidas y marca la tela para comenzar con el DIY. Une las piezas de tela como se ve en el truco, enfrentando los derechos de tela. Realiza una costura recta. Voltea las medias y revisa que todas las costuras estén bien.

Cómo lavar las medias los días de frío

Cuando usamos mucha media en invierno, durante todo el día y no las cambiamos seguido, es probable que se llenen de olor a transpiración y humedad. Con un truco se pueden mantener impecables y sin malos olores.

lavar medias Lo mejor es lavar las medias semanalmente y eliminar el olor con vinagre blanco.

Lo mejor es ventilar las medias luego de cada uso, del lado del revés, y lavarlas semanalmente. Para eliminar el mal olor, se pueden remojar las medias en agua con un poco de vinagre o se puede poner un poco de bicarbonato de sodio dentro de las zapatillas para absorber la humedad.