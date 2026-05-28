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Cómo puedo forrar una mesa con vinilo para evitar que se llene de mugre: un DIY muy útil

Cuando tenemos una mesa en casa que vive sucia y las manchas no se le salen rápido, podemos plastificarla con un poco de vinilo

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Cómo usar vinilo transparente para forrar una mesa. 

Cómo usar vinilo transparente para forrar una mesa. 

Para recuperar una mesa con manchas o evitar que una mesa se llene de suciedad fácilmente, se puede realizar un plastificado casero y sencillo sin perder estética. Las mesas de melamina o las de madera sin barniz se pueden cubrir con un vinilo o contact transparente.

Existen algunas pinturas o cubiertas líquidas para plastificar una mesa, pero a veces son costosas o requieren de una aplicación que lleva más tiempo. Hoy te voy a compartir un DIY o truco para plastificar la mesa de tu casa, evitar que se llene de manchas y limpiarla fácilmente.

mesa de madera
Un DIY sencillo para plastificar una mesa de madera.

Un DIY sencillo para plastificar una mesa de madera.

El contact es un papel adhesivo que se usa para forrar cuadernos, muebles, paredes y objetos que requieren cierto plastificado contra la humedad.

Muchas veces, las mesas de madera o materiales porosos absorben mucha humedad, se hinchan, ensucian y, en el peor de los casos, se pudren.

Cuando no tenemos un mantel que evite estos problemas o no nos gustan los manteles plásticos, podemos impermeabilizar la mesa y encima colocar el mantel de la tela que más nos guste.

Paso a paso: cómo pegar un vinilo en una mesa usando un DIY

Una mesa se puede plastificar de diferentes formas: con una laca, con un vinilo adhesivo o un barniz. Hoy te voy a enseñar a pegar un vinilo.

Este DIY sirve para mesas de madera, mesas de melamina, de plástico o incluso en mesas de metal. Si lo vas a poner en madera sensible o muy seca, primero conviene barnizar o tratar la madera para que el contact se pueda despegar fácilmente.

Para plastificar con contact, se puede usar el transparente o algunos que vienen con diseños que simulan la madera. Vas a necesitar un rollo de contact adhesivo, aunque depende del tamaño de la mesa.

Embed - PLOTTEO DE MESA CON VINILO SIMIL MADERA CLARA

  1. Antes de comenzar, asegúrate de que la mesa esté completamente limpia, sin grasa ni polvo.
  2. Mide y corta el rollo del adhesivo para comenzar con el DIY. Deja unos centímetros de más para poder trabajar con comodidad.
  3. Despega un extremo del papel protector y pégalo en el borde de la mesa. En esta parte del DIY hay que ir sacando de a poco el papel hacia abajo a la vez que vas pasando una regla o espátula para eliminar las burbujas.
  4. Con un secador de pelo y para finalizar el DIY, pasa un poco de calor por los bordes para que el vinilo se ablande un poco y puedas terminar de emparejar los bordes.

Cómo cuidar y limpiar una mesa de madera

Para limpiar una mesa de madera siempre hay que evitar el exceso de humedad y los trapos que puedan rayar el material.

Utiliza productos que no dejen restos y evita el exceso de agua que pueda dejar marcas blancas en la madera. Puedes usar mezclas de vinagre o algún jabón neutro para limpiar sin dañar.

limpiar mesa de madera
Nunca uses productos que puedan corromper la madera o llenarla de humedad.

Nunca uses productos que puedan corromper la madera o llenarla de humedad.

Los paños de microfibra y las rejillas suaves son ideales para la madera. Para evitar la humedad en el interior de una mesa, lo mejor es colocar un poco de bicarbonato.

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