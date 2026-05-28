Cómo puedo forrar una mesa con vinilo para evitar que se llene de mugre: un DIY muy útil

El contact es un papel adhesivo que se usa para forrar cuadernos, muebles, paredes y objetos que requieren cierto plastificado contra la humedad.

Muchas veces, las mesas de madera o materiales porosos absorben mucha humedad, se hinchan, ensucian y, en el peor de los casos, se pudren.

Cuando no tenemos un mantel que evite estos problemas o no nos gustan los manteles plásticos, podemos impermeabilizar la mesa y encima colocar el mantel de la tela que más nos guste.

Paso a paso: cómo pegar un vinilo en una mesa usando un DIY

Una mesa se puede plastificar de diferentes formas: con una laca, con un vinilo adhesivo o un barniz. Hoy te voy a enseñar a pegar un vinilo.

Este DIY sirve para mesas de madera, mesas de melamina, de plástico o incluso en mesas de metal. Si lo vas a poner en madera sensible o muy seca, primero conviene barnizar o tratar la madera para que el contact se pueda despegar fácilmente.

Para plastificar con contact, se puede usar el transparente o algunos que vienen con diseños que simulan la madera. Vas a necesitar un rollo de contact adhesivo, aunque depende del tamaño de la mesa.

Embed - PLOTTEO DE MESA CON VINILO SIMIL MADERA CLARA

Antes de comenzar, asegúrate de que la mesa esté completamente limpia, sin grasa ni polvo. Mide y corta el rollo del adhesivo para comenzar con el DIY. Deja unos centímetros de más para poder trabajar con comodidad. Despega un extremo del papel protector y pégalo en el borde de la mesa. En esta parte del DIY hay que ir sacando de a poco el papel hacia abajo a la vez que vas pasando una regla o espátula para eliminar las burbujas. Con un secador de pelo y para finalizar el DIY, pasa un poco de calor por los bordes para que el vinilo se ablande un poco y puedas terminar de emparejar los bordes.

Cómo cuidar y limpiar una mesa de madera

Para limpiar una mesa de madera siempre hay que evitar el exceso de humedad y los trapos que puedan rayar el material.

Utiliza productos que no dejen restos y evita el exceso de agua que pueda dejar marcas blancas en la madera. Puedes usar mezclas de vinagre o algún jabón neutro para limpiar sin dañar.

limpiar mesa de madera Nunca uses productos que puedan corromper la madera o llenarla de humedad.

Los paños de microfibra y las rejillas suaves son ideales para la madera. Para evitar la humedad en el interior de una mesa, lo mejor es colocar un poco de bicarbonato.