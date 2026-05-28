El animal más ruidoso del mundo es de América del Sur: su aullido puede escucharse a 5 kilómetros

El Mono aullador emite rugidos capaces de alcanzar entre 128 y 140 decibeles, una intensidad comparable al sonido de un avión durante el despegue. La clave de este fenómeno se encuentra en un hueso especializado ubicado en la garganta, llamado hioides, que funciona como una verdadera caja de resonancia natural. Gracias a esta estructura anatómica, este animal amplifica sus sonidos de manera extraordinaria, convirtiéndose en uno de los animales más ruidosos del planeta.

Estos potentes aullidos de este mono cumplen varias funciones dentro de la vida social de la especie. En primer lugar, sirven para marcar territorio y advertir a otros grupos que una zona ya está ocupada, evitando así enfrentamientos directos. También permiten mantener unido al grupo, ya que los individuos pueden reportar su ubicación a través de la selva. Además, los machos utilizan estas vocalizaciones para intimidar rivales y atraer a las hembras durante la etapa reproductiva.

Mono aullador (1)

El aullido que hace eco en toda la región

Un estudio sobre el Mono aullador reveló una relación evolutiva entre el tamaño del hueso hioides y el desarrollo reproductivo de los machos. Los investigadores observaron que las especies cuyos grupos poseen pocos machos presentan un hioides mucho más grande, lo que les permite emitir sonidos más potentes, aunque a la vez tienen testículos de menor tamaño.

En contraste, las especies que conviven con una mayor cantidad de machos por grupo desarrollan un hioides más pequeño, pero presentan un mayor tamaño testicular. Esta diferencia refleja distintas estrategias evolutivas relacionadas con la competencia y la reproducción.

Para llegar a estas conclusiones, los científicos analizaron nueve de las diez especies reconocidas de monos aulladores mediante modelos tridimensionales de 255 huesos hioides y técnicas filogenéticas utilizadas para comparar variables como el peso corporal, el tamaño del cráneo, la dentición y los órganos reproductivos.