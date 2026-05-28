Víctor Fayad confirmó que tres intendentes ya pidieron un adelanto de coparticipación

Embed - Tres MUNICIPIOS solicitan ADELANTOS de coparticipación

Es claro que la caída de la coparticipación que recibieron en la primera quincena de Mayo, en la que algunos intendentes recibieron unos $800 millones menos de lo que preveían, dejó a varios asfixiados económicamente, como ya contó Diario UNO el 24 de mayo pasado.

Sobretodo a aquellos jefes comunales que tienen una escasa recaudación de sus tasas y dependen casi exclusivamente de lo que reciben de coparticipación, como es el caso de La Paz, Santa Rosa y Malargüe, comunas en las que esa coparticipación representa más del 90% de sus ingresos.

Ahora si Hacienda finalmente les aprueba esos adelantos de coparticipación a los tres intendentes que lo pidieron, o si extiende ese beneficio a otras comunas, todos deberán saber que tendrán que devolver los fondos antes de que termine el año, con retenciones que les hará el Gobierno provincial en sucesivas cuotas.

Una herramienta para que los intendentes salgan de la asfixia

El ministro de Hacienda, evitó llamar salvataje a esos adelantos de coparticipación que podría otorgar a los intendentes, porque definió que "son herramientas de muy corto plazo que sirven para situaciones muy puntuales, y no vienen a resolver un problema de recaudación, sino que vienen a intentar acomodar un problema de estacionalidad de los flujos".

Para sostener su postura, puso de ejemplo al mes de junio y resaltó que es posible que algunos intendentes no tuviesen los fondos para pagar el medio aguinaldo, "bueno los anticipos de coparticipación servirían para diferir esos pagos y pagarlo de forma más sencilla o pagarle a los proveedores un poco antes para conseguir mejores condiciones", marcó.