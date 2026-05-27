La reestructuración del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC) se convirtió en uno de los puntos más sensibles del proyecto que el Gobierno defendió este martes en la Legislatura y que se denomina "Ley marco".
Avanza la reconversión del Instituto de Juegos y Casinos: menos salas y dudas por fondos para salud mental
El ministro de Hacienda, Víctor Fayad, presentó este martes un plan de restructuración que incluye pases a disponibilidad y retiros voluntarios en áreas del Estado
El ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, confirmó que el Ejecutivo avanzará con una reconversión del organismo debido a la caída de rentabilidad en varias unidades de negocio y adelantó que habrá reubicaciones de trabajadores, retiros voluntarios y personal en disponibilidad.
Durante su exposición ante el plenario de comisiones de Diputados, Fayad explicó que el denominado “juego vivo” atraviesa una situación crítica, ya que los ingresos generados no alcanzan siquiera a cubrir el 30% de los costos operativos. Aunque evitó precisar cuántas salas podrían verse afectadas, dejó abierta la posibilidad de cierres o cambios profundos en el funcionamiento del sistema.
“El esquema actual no es sostenible”, planteó el funcionario, quien justificó la medida como parte del proceso de reorganización y reducción del gasto estatal impulsado por el Ejecutivo provincial.
Mendoza evalúa cerrar salas de Juegos y Casinos
La situación generó preocupación inmediata en la oposición, especialmente por el destino de los recursos que genera el juego en Mendoza. Actualmente, una parte importante de esos recursos se utiliza para financiar programas de salud pública, entre ellos políticas vinculadas a salud mental y prevención de adicciones. De hecho, parte de estos fondos se destinaron para la creación de programas de áreas de Salud Mental en los hospitales polivalentes.
Legisladores opositores advirtieron que una caída en la recaudación o el cierre de salas podría impactar directamente en esos fondos específicos. En ese sentido, reclamaron conocer cuál es la posición del ministro de Salud, Rodolfo Montero, frente a una eventual disminución de recursos destinados al área.
Hace un año, el Ministerio de Salud recibió el primer desembolso de $300.000.000 de lo que se recauda en Juegos y Casinos. Así lo dispone la Ley 9534/24, que ordena que se traslade el 25% de lo se obtiene en las apuestas y se otorga cada 2 meses.
El impacto de este cambio encendió las alarmas, teniendo en cuenta la profunda crisis en padecimientos mentales y alta demanda permanente en el sistema público de salud.
Retiros voluntarios y reubicación del personal
Además del impacto presupuestario, otro de los focos de tensión pasa por el futuro laboral de los empleados del organismo. Fayad confirmó que el Gobierno congeló vacantes en la administración pública durante el primer trimestre del año con el objetivo de absorber parte del personal afectado por las reestructuraciones, tanto en Juegos y Casinos como en el Fondo para la Transformación y Crecimiento.
Según detalló el ministro, la intención oficial es avanzar con esquemas de reubicación interna antes que con despidos masivos, aunque admitió que también se aplicarán retiros voluntarios y regímenes de disponibilidad para algunos trabajadores.