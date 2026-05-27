Avanza la reconversión del Instituto de Juegos y Casinos: menos salas y dudas por fondos para salud mental

Casinos Mendoza.jpg El ministro Fayad alertó sobre la caída en la recaudación del Instituto de Juegos y Casinos (imagen ilustrativa).

“El esquema actual no es sostenible”, planteó el funcionario, quien justificó la medida como parte del proceso de reorganización y reducción del gasto estatal impulsado por el Ejecutivo provincial.

Mendoza evalúa cerrar salas de Juegos y Casinos

La situación generó preocupación inmediata en la oposición, especialmente por el destino de los recursos que genera el juego en Mendoza. Actualmente, una parte importante de esos recursos se utiliza para financiar programas de salud pública, entre ellos políticas vinculadas a salud mental y prevención de adicciones. De hecho, parte de estos fondos se destinaron para la creación de programas de áreas de Salud Mental en los hospitales polivalentes.

Legisladores opositores advirtieron que una caída en la recaudación o el cierre de salas podría impactar directamente en esos fondos específicos. En ese sentido, reclamaron conocer cuál es la posición del ministro de Salud, Rodolfo Montero, frente a una eventual disminución de recursos destinados al área.

Cornejo y Montero reciben una nueva partida de medicamentos de La India El cierre de algunas salas de Juegos y Casinos afectará los fondos destinados a Salud Mental. En la foto: el ministro Rodolfo Montero junto al gobernador Alfredo Cornejo.

Hace un año, el Ministerio de Salud recibió el primer desembolso de $300.000.000 de lo que se recauda en Juegos y Casinos. Así lo dispone la Ley 9534/24, que ordena que se traslade el 25% de lo se obtiene en las apuestas y se otorga cada 2 meses.

El impacto de este cambio encendió las alarmas, teniendo en cuenta la profunda crisis en padecimientos mentales y alta demanda permanente en el sistema público de salud.

Retiros voluntarios y reubicación del personal

Además del impacto presupuestario, otro de los focos de tensión pasa por el futuro laboral de los empleados del organismo. Fayad confirmó que el Gobierno congeló vacantes en la administración pública durante el primer trimestre del año con el objetivo de absorber parte del personal afectado por las reestructuraciones, tanto en Juegos y Casinos como en el Fondo para la Transformación y Crecimiento.

Según detalló el ministro, la intención oficial es avanzar con esquemas de reubicación interna antes que con despidos masivos, aunque admitió que también se aplicarán retiros voluntarios y regímenes de disponibilidad para algunos trabajadores.