Mingorance se defendió de la denuncia por los vuelcos cloacales y dijo que solo se irá si lo pide Cornejo

“Los niños no están yendo a la escuela pisando caca porque los líquidos están conducidos por este lugar –el canal- justamente para que no haya desbordes ni afectación a las casas ni a las personas”, aseguró el funcionario imputado.

No es lo ideal, reconoció Mingorance, pero se optó por el “mal menor”.

Entre denuncias y cruces políticos por las cloacas: cómo están los vecinos de Los Corralitos

Mingorance aseguró que la empresa de agua no ha recibido denuncias puntuales de vecinos por enfermedades ni de productores afectados por los vuelcos de efluentes cloacales. Esto, a pesar de que un estudio de la UNCuyo detectó la presencia de la bacteria escherichia coli en el agua de un domicilio.

Respecto de aquello, AYSAM aclaró que no provee agua potable en esa zona -lo hacen cooperativas- y cuestionó la rigurosidad científica de la toma de muestras, sugiriendo que la bacteria podría provenir de tanques domiciliarios mal mantenidos.

De todas maneras, Irrigación también descartó contaminación del agua potable en la zona.

Embed - Escándalo de cloacas en Los Corralitos

Situación actual en Los Corralitos

Mientras en sede penal corre la denuncia por delitos ambientales y en sede administrativa, la multa de Irrigación, Humberto Mingorance aseguró que actualmente se trabaja en tres ejes para "estabilizar al enfermo": la limpieza profunda del colector (extrayendo grandes cantidades de áridos con una empresa brasileña), la instalación de un bypass con bombeo y un aliviador subterráneo de 800 mm.

Y que las obras de corto plazo para detener los desbordes estarían terminadas en la primera quincena de junio. Las soluciones definitivas, sin embargo, demandarán entre dos y tres años más.

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Matías Pascualetti, periodista de radio Nihuil, reportó desde el epicentro del conflicto cloacal que ya no se observa que el líquido desborde por las veredas ni frentes de las casas y que, efectivamente, se está canalizando hacia las acequias mediante cañerías y mangueras.

Se han instalado en la zona barriles con cloro para desinfectar el líquido cloacal que se desvía; mientras que en la esquina de Severo del Castillo y 2 de Mayo se forma una especie de represa de efluentes cada mediodía, momento en el que se activan las bombas para permitir la limpieza del conducto principal.

El olor nauseabundo – a cloacas- persiste y se intensifica con ese bombeo. La circulación vehicular sigue reducida, con cortes totales en la calle 2 de Mayo, permitiendo solo el acceso a frentistas y maquinaria pesada.