AYSAM apeló y la multa millonaria por el vertido clandestino de desechos cloacales quedó en suspenso

cloacas guaymallen aysam irrigacion los corralitos Irrigación admitió el recurso de AYSAM por la multa de $120 millones.

La defensa de AYSAM por la multa millonaria por las cloacas

AYSAM pidió formalmente la suspensión de los efectos de la multa de 100.000 UFA -$120 millones-.

El organismo que preside Humberto Mingorance sostiene que no corresponde ejecutar la sanción de inmediato porque existe un "acuerdo formal para la concreción de acciones puntuales" con el fin de dar una solución definitiva al problema del colapso cloacal.

Lo que dice la empresa es que su voluntad de someterse a un plan de acción concreto debería primar por sobre la sanción económica que, por el alto costo, podría generar un perjuicio.

Por otra parte, AYSAM invocó la doctrina de los actos propios para reclamarle a Irrigación que está actuando de forma contradictoria e "inexcusable" al impedirle los vuelcos cloacales ahora y habérselos autorizado el año pasado, por la misma causa.

cloacas guaymallen los corralitos aysam irrigacion La multa a AYSAM fue por un vertido de efluentes cloacales sin ningún tipo de tratamiento al cauce de riego.

En tanto que defendió su accionar, incluyendo las roturas y descargas al canal, alegando que es la "única válvula de alivio técnico-operativa" para evitar que los líquidos cloacales inunden la vía pública y afecten directamente a los vecinos.

Según AYSAM, el vuelco controlado y monitoreado al Canal Pescara es una medida de mitigación de menor riesgo sanitario y ambiental que permitir que los efluentes corran "a la deriva" por las calles.

AYSAM se aferra a la no contaminación

En su apelación, AYSAM insistió en que sus monitoreos diarios (realizados desde abril de 2025 hasta abril de 2026) demuestran que no se ha vulnerado la calidad del agua del canal ni se ha detectado afectación bacteriológica o fisicoquímica significativa. Por lo que la sanción máxima impuesta de Irrigación sería desproporcionada.

cloacas los corralitos aysam guaymallen Para AYSAM fue mejor descargar al canal que permitir que los efluentes corran "a la deriva" por las calles.

Multa en suspenso

Tras analizar estos argumentos, el superintendente general de Irrigación, Sergio Marinelli, admitió formalmente el recurso de AYSAM con efecto suspensivo.