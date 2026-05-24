Ahora AYSAM arma un ducto para llevar cloacas de Los Corralitos al límite con Lavalle: así es el plan

aysam cloacas guaymallen El nuevo trazado partirá desde Severo del Castillo y 2 de Mayo, seguirá por el canal Ramo 12 y llegará hasta un “acre transitorio” cercano al arroyo Fernández.

Habrá que erradicar 40 árboles

Es exactamente en el límite con Lavalle, a metros del arroyo Fernández y el canal Nueva Tulumaya. Concretamente, partirá desde Severo del Castillo y 2 de Mayo (el epicentro de los problemas) y trepará hacia el norte a través del canal Ramo 12; al llegar a la Ruta 27 (también conocida como Roque Sáenz Peña), dobla hacia el este por la lateral sur e ingresa por la esquina del acre transitorio, que queda al norte de la Ruta 27 y a unos 600 metros al este de Severo del Castillo.

Está a 6,5 kilómetros de la esquina de los problemas, donde los vecinos reclaman casi todas las semanas.

También se está analizando otra traza para entubar, que dobla antes de Ruta 27, es decir, en una calle paralela hacia el sur de esa vía, para luego entrar por otra paralela a Severo del Castillo en dirección sur-norte.

Hay dos cosas que hacer en el camino: la primera es revestir con placas de hormigón las zonas en las que no está bien revestido el canal Santa Teresa, que ya está construido y cuya infraestructura se utilizará como vía clave para conducir estos líquidos. Además de ese revestimiento extra, habrá que erradicar por lo menos 40 árboles. Según supo Diario UNO, de esa tarea tendrá que encargarse la Municipalidad de Guaymallén.

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En los mapas oficiales que manejan las dos entidades y Casa de Gobierno, el acre transitorio figura con 56 hectáreas, pero por fuera hay funcionarios que hablan de casi el doble. Figuran con un único titular.

Este predio está cerca del arroyo Fernández, que es inspeccionado por la Inspección de Corralitos y el Auxiliar Tulumaya. ¿Tiene regantes cerca? Sí. Es por eso que ya está pensado un plan de contingencia: ante el menor problema de contaminación que pueda existir (que no depende de que la obra se haga mal, sino a que pueden influir agentes externos como una cantidad inusual de precipitaciones), se ordenará de inmediato que esos regantes no puedan regar. No está establecida por ahora cuál es la multa o penalización si desoyen eso. Queda para más adelante.

Los líquidos todavía no van a ser conducidos, aún falta una serie de estudios para eliminar al máximo todo posible problema.

Humberto Mingorance aysam 2 El plan de Humberto Mingorance incluye colocación de tubos, terraplenes y revestimiento con placas de hormigón en sectores del canal Santa Teresa, además de la erradicación de al menos 40 árboles. Foto: captura streaming Radio Nihuil

¿Cuánta plata va a salir esto? Este diario no pudo acceder a esa información, pero al menos sí a una frase que pinta muy bien el contexto y cómo están los ánimos en las entidades involucradas. "¿Cuánta guita? No sabemos, está por establecerse. Pero no importa. Lo que sea, hay que pagarlo. Nadie, salvo la gente que vive con este problema, dimensiona lo que es tener ese rebalse de líquido cloacal", admitieron.

Novedades en el ámbito judicial y multas de Irrigación

En el ámbito judicial y punitorio hay dos grandes novedades. Esta semana se conoció que Irrigación multó a AYSAM con 100.000 UFA (Unidades de Fiscal Ambiental); es decir, $120 millones. La máxima pena que puede emplear la DGI. Sin embargo, lo duro fue el texto de la resolución, que directamente habla de una actitud con dolo y que ex profeso y sin autorización llevaron efluentes crudos -sin tratar- al Ramo 12.

El no avisar, seguía el apartado, hace que no se le pudiese avisar a regantes. Lo que explican fuentes del Ejecutivo (en realidad Humberto Mingorance ya lo ha dicho) es que pensaron que, como antes hubo permiso de verter en el Pescara, ese permiso iba a volver a otorgarse. No es excusa “pensar” que había luz verde cuando no la había. Y es peligroso; ambas cosas las expresó en su texto Irrigación.

corralitos cloacas aysam puente de hierro Zona aproximada de dónde está ubicado el nuevo destino de las aguas cloacales. Queda a 6,5 kilómetros de Severo del Castillo y 2 de Mayo.

La clave jurídica es que algunos esperan la imputación de miembros de AYSAM por esos vertidos, con Mingorance a la cabeza. Puede pasar o no, pero este martes es el último día que tiene la fiscalía para definirlo, averiguó este diario. Se vence el plazo que tenían Sebastián Capizzi y Gabriel Blanco en la Unidad Especial de Delitos Ambientales.

El proceso ya se hizo: habrían intervenido tanto el fiscal adjunto Gustavo Pirrello como la fiscal Paula Quiroga. El primer día hábil de esta semana habrá novedades.

Por último, los vecinos acudieron a la UNCuyo y demostraron en un documento que de al menos una de las canillas en las casas de Corralitos, cerca de la “zona colapso”, sale agua que no es apta para consumo humano. Para muchos fue un golpe inesperado, porque el argumento lo respaldaba la universidad más grande de Mendoza.

Ahí se puso a trabajar el DIRCAS. Radio Nihuil y Canal Siete anticiparon 10 días atrás que la respuesta iba a ser ir a tomar nuevas muestras (en este caso aleatorias, porque en teoría no se sabía cuál era la casa de la contaminación). Eso se hizo. Afirman desde adentro que el agua que “dio mal” lo hizo por contaminación en el tanque de agua domiciliario y no en la red. Estos son datos extraoficiales que todavía no fueron presentados.