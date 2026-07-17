El gobierno nacional oficializó este jueves una readecuación de las partidas del Presupuesto 2026 y apunta a garantizar el funcionamiento de áreas críticas de la administración pública, entre ellas las universidades.
Nación modificó el Presupuesto y reforzó varios fondos, entre ellos para las universidades
La normativa del Ejecutivo readecua partidas para las universidades nacionales, la deuda pública y las cajas de jubilaciones de algunas provincias
La medida, adoptada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 594/2026 publicado en el Boletín Oficial, entró en vigencia de forma inmediata.
En los considerandos de la norma, la gestión central justificó el uso del DNU señalando que, de no realizarse esta adecuación presupuestaria inmediata, "peligraría la prestación de ciertos servicios esenciales cuyo responsable es el Estado nacional". Los principales cambios de este Presupuesto 2026 abarcan incrementos salariales para el personal estatal, soporte a la educación superior, transferencias previsionales y compromisos financieros.
Las claves de la reforma al Presupuesto 2026
La ampliación y reasignación de recursos se distribuye en varias áreas estratégicas:
- Universidades y becas: se incrementaron las partidas de la Secretaría de Educación para financiar la recomposición salarial del personal docente y no docente de las casas de altos estudios. Asimismo, se inyectaron recursos para el Programa Nacional de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, destinado a estudiantes de carreras clave.
- Cajas previsionales provinciales: a través del artículo segundo, el decreto asigna una partida específica de 409.342 millones de pesos para que la ANSES financie los déficits de los sistemas jubilatorios de aquellas provincias que decidieron no transferir sus cajas previsionales a la Nación.
- Soporte al Monotributo Social: se reforzó el presupuesto de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para garantizar las prestaciones asociadas al Monotributo Social, asegurando su operatividad continua.
- Servicio de la Deuda Pública: el Ejecutivo readecuó créditos en la órbita de la deuda con el propósito de asegurar el pago de los compromisos financieros correspondientes al presente ejercicio.
- Empresas y programas: se asignaron partidas adicionales para Educ.ar Sociedad Anónima Unipersonal, la firma estatal encargada de generar contenidos y recursos digitales educativos.
Para compensar parte de las erogaciones del Presupuesto 2026, el artículo cuarto del DNU dispone el ingreso de una contribución de 280.510 millones de pesos al Tesoro nacional.
En el plano institucional, la normativa del Presupuesto 2026 dispuso la transferencia de un cargo y sus partidas presupuestarias asociadas desde el Ministerio de Economía hacia la Secretaría General de la Presidencia. Además, determinó que aquellos organismos públicos cuya naturaleza jurídica cambió durante el año continúen financiándose temporalmente con los recursos de sus estructuras de origen.
En pocas palabras
- Presupuesto 2026: El gobierno nacional readecuó partidas por decreto para áreas críticas.
- Prioridades: Se reforzaron fondos para universidades, jubilaciones provinciales, y pago de deuda pública.
- Financiamiento: Parte de las erogaciones se compensan con un préstamo del BID.