Nación modificó el Presupuesto y reforzó varios fondos, entre ellos para las universidades

Las claves de la reforma al Presupuesto 2026

La ampliación y reasignación de recursos se distribuye en varias áreas estratégicas:

Universidades y becas: se incrementaron las partidas de la Secretaría de Educación para financiar la recomposición salarial del personal docente y no docente de las casas de altos estudios. Asimismo, se inyectaron recursos para el Programa Nacional de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, destinado a estudiantes de carreras clave.

se incrementaron las partidas de la Secretaría de Educación para financiar la recomposición salarial del personal docente y no docente de las casas de altos estudios. Asimismo, se inyectaron recursos para el Programa Nacional de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, destinado a estudiantes de carreras clave. Cajas previsionales provinciales: a través del artículo segundo, el decreto asigna una partida específica de 409.342 millones de pesos para que la ANSES financie los déficits de los sistemas jubilatorios de aquellas provincias que decidieron no transferir sus cajas previsionales a la Nación.

a través del artículo segundo, el decreto asigna una partida específica de 409.342 millones de pesos para que la ANSES financie los déficits de los sistemas jubilatorios de aquellas provincias que decidieron no transferir sus cajas previsionales a la Nación. Soporte al Monotributo Social: se reforzó el presupuesto de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para garantizar las prestaciones asociadas al Monotributo Social, asegurando su operatividad continua.

se reforzó el presupuesto de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para garantizar las prestaciones asociadas al Monotributo Social, asegurando su operatividad continua. Servicio de la Deuda Pública: el Ejecutivo readecuó créditos en la órbita de la deuda con el propósito de asegurar el pago de los compromisos financieros correspondientes al presente ejercicio.

el Ejecutivo readecuó créditos en la órbita de la deuda con el propósito de asegurar el pago de los compromisos financieros correspondientes al presente ejercicio. Empresas y programas: se asignaron partidas adicionales para Educ.ar Sociedad Anónima Unipersonal, la firma estatal encargada de generar contenidos y recursos digitales educativos.

Para compensar parte de las erogaciones del Presupuesto 2026, el artículo cuarto del DNU dispone el ingreso de una contribución de 280.510 millones de pesos al Tesoro nacional.

En el plano institucional, la normativa del Presupuesto 2026 dispuso la transferencia de un cargo y sus partidas presupuestarias asociadas desde el Ministerio de Economía hacia la Secretaría General de la Presidencia. Además, determinó que aquellos organismos públicos cuya naturaleza jurídica cambió durante el año continúen financiándose temporalmente con los recursos de sus estructuras de origen.