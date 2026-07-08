La Academia de Ciencias alertó por el vaciamiento científico y la fuga de cerebros

La Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ANCEFN).

Los académicos señalaron que esta parálisis no solo afecta a las investigaciones en curso, sino que destruye la continuidad de líneas de trabajo que demandaron décadas de inversión pública. El comunicado enfatiza que los laboratorios carecen de insumos básicos importados, indispensables para darles continuidad a los ensayos clínicos y tecnológicos en marcha.

Las consecuencias del vaciamiento científico y la pérdida de profesionales

La principal preocupación manifestada por las autoridades académicas radica en la incipiente fuga de cerebros que ya se registra en el territorio nacional. Investigadores jóvenes y profesionales con doctorados completos comenzaron a migrar hacia el exterior ante la falta de perspectivas laborales y los bajos salarios del sector, que arrastran devaluaciones severas frente al dólar.

La pérdida de capital humano calificado representa, según los expertos, un daño irreparable para el tejido productivo y educativo de la Argentina. Universidades prestigiosas de Europa y Estados Unidos captan activamente a los profesionales locales que quedan fuera del sistema de becas del Conicet u otros organismos descentralizados.

El documento remarca que revertir este proceso de migración forzada demandará varias generaciones de esfuerzo sostenido y presupuestos estables. Los especialistas indicaron que la desarticulación de los equipos de trabajo consolidados degrada de forma inmediata la competitividad del país en el escenario internacional, profundizando el vaciamiento científico.

Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ANCEFN).

El reclamo oficial frente al vaciamiento científico del sector

La conducción de la academia solicitó de manera urgente una audiencia con los responsables de las carteras gubernamentales para revisar las metas del área. El objetivo es establecer canales de diálogo que permitan reasignar fondos de emergencia para sostener la infraestructura básica del sistema tecnológico nacional.

Las críticas de la entidad se suman a los reclamos previos de rectores de universidades públicas y directores de institutos de doble dependencia, quienes también denunciaron asfixia financiera. Los firmantes de la solicitada aclararon que la inversión en conocimiento no constituye un gasto prescindible, sino un pilar del desarrollo económico.

Hasta el momento, las autoridades gubernamentales no emitieron una respuesta oficial a los cuestionamientos planteados. La parálisis de los proyectos de investigación estratégica continúa afectando de manera directa el desarrollo de soluciones locales para el agro, la salud y la industria energética, consolidando un panorama de incertidumbre global.

El impacto del vaciamiento científico en la infraestructura de los laboratorios

La falta de insumos importados pone en jaque la operatividad diaria de los centros de máxima complejidad. Varios equipos técnicos debieron suspender mediciones de rutina porque los reactivos básicos no logran ingresar al país o no pueden ser costeados con los presupuestos actuales en pesos, quedando muy desfasados respecto a la cotización del dólar oficial.

Este freno en el equipamiento daña los convenios internacionales que la Argentina mantiene vigentes con instituciones del exterior. La degradación del instrumental científico y la falta de mantenimiento preventivo generarán un perjuicio económico que, según estiman los expertos del sector, costará más de 15 millones de dólares recuperar en el mediano plazo si no se revierte la tendencia actual.

Finalmente, la comunidad científica local ratificó que se mantendrá en estado de alerta permanente. Se prevén nuevas reuniones regionales para coordinar acciones y visibilizar la gravedad de la situación en las principales ciudades del país, donde el malestar crece al ritmo de la falta de respuestas políticas concretas para frenar el vaciamiento científico denunciado.