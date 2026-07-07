Hallan en Perú 43 figuras milenarias que revelan nuevos secretos de la civilización Caral

Un equipo de arqueólogos descubrió en Perú 43 figuras milenarias de dioses, animales y humanos pertenecientes a la civilización Caral, la más antigua de América.

Datos, claves y contexto del descubrimiento

Las 43 piezas datarían de entre 1800 y 1500 a.C., aunque el edificio donde se encontraron tiene unos 3800 años.

Incluyen:

Figuras antropomorfas : dioses, autoridades, una “Venus de Peñico” sin cabeza.

: dioses, autoridades, una “Venus de Peñico” sin cabeza. Figuras zoomorfas : serpientes, aves, renacuajos.

: serpientes, aves, renacuajos. Representaciones de ríos y símbolos geométricos.

y símbolos geométricos. Tablillas con dioses tallados en tinte rojo , ojos triangulares y tocados inéditos.

, ojos triangulares y tocados inéditos. Cavidades profundas en los ojos que sugieren incrustaciones de minerales o piedras semipreciosas.

Las piezas estaban dispuestas en una ofrenda semicircular, algunas con marcas de fuego, asociadas a la renovación arquitectónica del edificio público mayor.

Impacto en la vida real y en la investigación científica

Este hallazgo permite:

Comprender mejor la dinámica social de los pueblos posteriores a Caral.

de los pueblos posteriores a Caral. Reconstruir prácticas rituales y simbólicas del valle de Supe.

Aplicar tecnología científica , como análisis de carbono 14, para precisar cronologías.

, como análisis de carbono 14, para precisar cronologías. Fortalecer la conservación del patrimonio peruano mediante técnicas modernas de registro y digitalización.

El equipo liderado por Ruth Shady continuará excavaciones para identificar más figuras y estructuras.

Ciencia y tecnología: claves para entender su valor

Caral es la civilización más antigua de América: cada hallazgo redefine su influencia cultural.

Las figuras muestran continuidad simbólica entre costa, sierra y selva.

entre costa, sierra y selva. La ciencia y la tecnología permiten estudiar materiales, pigmentos y técnicas de tallado.

La disposición ritual revela cómo estas sociedades concebían la arquitectura como acto sagrado.

El descubrimiento de estas 43 figuras en Peñico confirma que la civilización Caral dejó una huella cultural profunda que perduró por siglos. Gracias a la ciencia y la tecnología, Perú sigue revelando piezas esenciales para comprender el origen de las sociedades andinas y su compleja relación con lo sagrado, la naturaleza y la arquitectura.