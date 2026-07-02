Javier Milei felicitó a Keiko Fujimori y busca consolidar un bloque contra el socialismo

El Perú se suma así al bloque de países que en la región decidieron plantarse frente al socialismo y trabajar juntos en la defensa de las instituciones republicanas. El gobierno nacional argentino busca capitalizar este movimiento para sumar aliados clave en los organismos internacionales y potenciar los acuerdos de libre comercio bilaterales en el corto plazo.

Ajustada victoria en el escrutinio de Perú

La consagración de la candidata del partido Fuerza Popular se produjo luego de semanas de un exhaustivo recuento de votos. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú confirmó oficialmente el resultado tras procesar las 92.766 actas correspondientes a la segunda vuelta electoral. El anuncio oficial del triunfo se dio exactamente a las 15 en la sede central de Lima.

De acuerdo con las cifras finales del organismo electoral, la dirigente de derecha acumuló el 50,135% de los sufragios válidos en un proceso histórico. Por su parte, el candidato opositor de izquierda, Roberto Sánchez, representante de la coalición Juntos por el Perú, obtuvo el 49,865%, consolidando una diferencia menor a un punto porcentual que ratifica la paridad del escrutinio.

Ante la fuerte polarización reflejada de forma masiva en las urnas, la propia Keiko Fujimori se pronunció sobre el complejo escenario político de su país. La líder peruana declaró públicamente: "Recibimos este resultado con gran responsabilidad, y sobre todo sabiendo que nuestro país está prácticamente dividido y tenemos la gran responsabilidad de escuchar a ambos lados".

El nuevo bloque regional que impulsa Javier Milei

La estrategia de la gestión de Javier Milei apunta a conformar un sólido frente ideológico en el continente que sirva para neutralizar el avance del populismo. Desde el entorno de la Casa Rosada confían en que este realineamiento de fuerzas permita modificar de raíz la dinámica de votación y debate dentro de las principales organizaciones americanas.

En el plano de las relaciones diplomáticas, fuentes oficiales señalaron que se evalúa minuciosamente la participación de la comitiva oficial en los actos institucionales del vecino país. El mandatario tiene bajo análisis un viaje a Lima programado para el próximo 7 de agosto, fecha en la que se desarrollará la ceremonia oficial de asunción de la nueva jefa de Estado peruana.

Este fuerte acercamiento con la administración de Keiko Fujimori forma parte de la agenda exterior que el Ejecutivo argentino busca profundizar con administraciones de afinidad liberal y conservadora en la región, marcando una distancia explícita y tajante con los países históricamente alineados en el foro del socialismo del siglo XXI. Se espera que en las próximas semanas se formalicen los primeros encuentros entre los equipos técnicos de ambas cancillerías para avanzar en una agenda común.