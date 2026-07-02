Suspendieron las clases en toda la provincia debido a la ola de frío

El frío polar produjo la caída de nieve en distintos puntos de Mendoza.

La medida se había tomado parcialmente desde la noche del miércoles aunque solamente para zonas de montaña, Valle de Uco, Sur y Este provincial. Sin embargo, atentos a las bajas temperaturas que se registraron en la madrugada de este jueves, se hizo extensiva la suspensión de clases para el Gran Mendoza también.

Por otro lado, el comunicado de la DGE anticipó que en "el transcurso de la mañana se evaluarán las condiciones para los turno tarde, vespertino y nocturno".

Suspensión de clases universitarias

Las escuelas de la Universidad Nacional de Cuyo se plegaron a la disposición de la DGE. Oficialmente se confirmó la suspensión de las clases presenciales tanto al Colegio Universitario Central (CUC), al Departamento de Aplicación Docente (DAD), al Magisterio, al Liceo Agrícola, al Martín Zapata y a la Escuela de Agricultura de General Alvear.

En tanto que la Universidad Juan Agustín Maza informaron que se suspendieron las actividades académicas en el colegio y el Campo de Deportes. Aclararon que se cambia a "modalidad virtual las mesas de exámenes presenciales en todas las sedes de la Universidad Maza".