Por el frío, la DGE suspendió las clases en el Sur, el Este y zonas de montaña

Para este jueves, el pronóstico anticipa una temperatura máxima de 4°C, mientras que el viernes persistirán las condiciones de frío intenso.

Qué evaluó la DGE para decidir sobre el jueves

La resolución para este jueves dependió de los informes meteorológicos actualizados y del estado de rutas y caminos en las primeras horas del día.

Entre los factores que analizará la DGE figuran las temperaturas previstas para la madrugada y la mañana, la presencia de hielo sobre la calzada, la transitabilidad hacia las escuelas y las recomendaciones de Defensa Civil.

La comunicación oficial fue cerca de las 22.15 de este miércoles y definió suspender las actividades en las zonas mencionadas y no en todo el territorio provincial.

Pronóstico del tiempo para este jueves

Según la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia, este jueves el cielo se mantendrá nublado y frío, con poco cambio de la temperatura con respecto al miércoles. Habrá neblina y lloviznas matinales.

En cuanto a la temperatura máxima, no superará los 4°C, mientras que la mínima se ubicará en-1°C. En alta montaña las nubes cubrirán el cielo durante todo el día.