Por el frío, la DGE suspendió las clases en el Sur, el Este y zonas de montaña

La medida se debe a nevadas, lluvias, viento, temperaturas bajo cero e intransitabilidad y afecta a San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz, San Rafael, Malargüe y las localidades de Cacheuta, Potrerillos, Uspallata, Polvaredas, Punta de Vacas, Puente del Inca y zonas altas de Tupungato y Tunuyán. En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad.
La expectativa era alta entre las familias, docentes y alumnos, ya que este miércoles la suspensión se aplicó de manera parcial y alcanzó a distintos departamentos y localidades, mientras que en el resto del territorio las actividades continuaron con normalidad. Sin embargo, las bajas temperaturas se sintieron en toda Mendoza, incluso con nevadas y caída de aguanieve en sectores del Gran Mendoza.
Para este jueves, el pronóstico anticipa una temperatura máxima de 4°C, mientras que el viernes persistirán las condiciones de frío intenso.
Qué evaluó la DGE para decidir sobre el jueves
La resolución para este jueves dependió de los informes meteorológicos actualizados y del estado de rutas y caminos en las primeras horas del día.
Entre los factores que analizará la DGE figuran las temperaturas previstas para la madrugada y la mañana, la presencia de hielo sobre la calzada, la transitabilidad hacia las escuelas y las recomendaciones de Defensa Civil.
La comunicación oficial fue cerca de las 22.15 de este miércoles y definió suspender las actividades en las zonas mencionadas y no en todo el territorio provincial.
Pronóstico del tiempo para este jueves
Según la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia, este jueves el cielo se mantendrá nublado y frío, con poco cambio de la temperatura con respecto al miércoles. Habrá neblina y lloviznas matinales.
En cuanto a la temperatura máxima, no superará los 4°C, mientras que la mínima se ubicará en-1°C. En alta montaña las nubes cubrirán el cielo durante todo el día.