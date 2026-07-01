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Decisión oficial

Por el frío, la DGE suspendió las clases en el Sur, el Este y zonas de montaña

Son once los departamentos en los que no habrá clase durante el turno mañana. La DGE decidirá este jueves qué pasará con el turno tarde.

Paola Alé
Por Paola Alé [email protected]
La DGE decidió suspender las clases en el Sur, el Este y zonas de alta montaña,. 

La DGE decidió suspender las clases en el Sur, el Este y zonas de alta montaña,. 

La Dirección General de Escuelas (DGE) resolvió suspender las clases presenciales por ola polar este jueves. La decisión alcanza a todos los niveles y modalidades escolares en el turno mañana. En tanto, cerca de las 11.30 decidirán qué va a suceder con el turno tarde.

La medida se debe a nevadas, lluvias, viento, temperaturas bajo cero e intransitabilidad y afecta a San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz, San Rafael, Malargüe y las localidades de Cacheuta, Potrerillos, Uspallata, Polvaredas, Punta de Vacas, Puente del Inca y zonas altas de Tupungato y Tunuyán. En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad.

La expectativa era alta entre las familias, docentes y alumnos, ya que este miércoles la suspensión se aplicó de manera parcial y alcanzó a distintos departamentos y localidades, mientras que en el resto del territorio las actividades continuaron con normalidad. Sin embargo, las bajas temperaturas se sintieron en toda Mendoza, incluso con nevadas y caída de aguanieve en sectores del Gran Mendoza.

Para este jueves, el pronóstico anticipa una temperatura máxima de 4°C, mientras que el viernes persistirán las condiciones de frío intenso.

Qué evaluó la DGE para decidir sobre el jueves

La resolución para este jueves dependió de los informes meteorológicos actualizados y del estado de rutas y caminos en las primeras horas del día.

Entre los factores que analizará la DGE figuran las temperaturas previstas para la madrugada y la mañana, la presencia de hielo sobre la calzada, la transitabilidad hacia las escuelas y las recomendaciones de Defensa Civil.

La comunicación oficial fue cerca de las 22.15 de este miércoles y definió suspender las actividades en las zonas mencionadas y no en todo el territorio provincial.

Pronóstico del tiempo para este jueves

Según la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia, este jueves el cielo se mantendrá nublado y frío, con poco cambio de la temperatura con respecto al miércoles. Habrá neblina y lloviznas matinales.

En cuanto a la temperatura máxima, no superará los 4°C, mientras que la mínima se ubicará en-1°C. En alta montaña las nubes cubrirán el cielo durante todo el día.

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