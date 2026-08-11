Las nevadas obligaron a suspender las clases en Malargüe y algunas zonas del Valle de Uco

Las intensas nevadas obligaron a suspender las clases presenciales durante el turno mañana de este martes 11 de agosto en Malargüe y algunas localidades de Tupungato y Tunuyán.
La medida comprende a los establecimientos educativos de todos los niveles y modalidades ubicados en las zonas afectadas.
Dónde se suspendieron las clases presenciales en Mendoza
La suspensión de clases alcanza a:
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Todo el departamento de Malargüe.
La Carrera, en Tupungato.
San Pablo, Manzano Histórico y La Pampa, en Tunuyán.
La información difundida corresponde únicamente al turno mañana.
En pocas palabras
- Suspensión de clases: se cancelaron las clases presenciales en Malargüe y zonas de Valle de Uco por nevadas.
- Turno afectado: la medida rige para el turno mañana del martes 11 de agosto en todos los niveles.
- Zonas específicas: incluye Malargüe, La Carrera (Tupungato) y San Pablo, Manzano Histórico y La Pampa (Tunuyán).
Resumen generado por Thinkindot AI