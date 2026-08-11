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Turno mañana

Las nevadas obligaron a suspender las clases en Malargüe y algunas zonas del Valle de Uco

La medida rige durante el turno mañana de este martes 11 de agosto y alcanza a escuelas de todos los niveles y modalidades en esas zonas

Redacción de UNO
Editado por Redacción de UNO
Hubo suspensión de clases este martes en Mendoza.

Hubo suspensión de clases este martes en Mendoza.

Las intensas nevadas obligaron a suspender las clases presenciales durante el turno mañana de este martes 11 de agosto en Malargüe y algunas localidades de Tupungato y Tunuyán.

La medida comprende a los establecimientos educativos de todos los niveles y modalidades ubicados en las zonas afectadas.

Dónde se suspendieron las clases presenciales en Mendoza

La suspensión de clases alcanza a:

  • Todo el departamento de Malargüe.

  • La Carrera, en Tupungato.

  • San Pablo, Manzano Histórico y La Pampa, en Tunuyán.

La información difundida corresponde únicamente al turno mañana.

En pocas palabras

  • Suspensión de clases: se cancelaron las clases presenciales en Malargüe y zonas de Valle de Uco por nevadas.
  • Turno afectado: la medida rige para el turno mañana del martes 11 de agosto en todos los niveles.
  • Zonas específicas: incluye Malargüe, La Carrera (Tupungato) y San Pablo, Manzano Histórico y La Pampa (Tunuyán).
Resumen generado por Thinkindot AI

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