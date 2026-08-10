La alta montaña tendrá nevadas de menor intensidad, aunque el alivio será transitorio. Según explicó el meteorólogo Maximiliano Viale en Radio Nihuil, para está martes también está prevista una nevada débil.
Anticipan que disminuirán las nevadas en alta montaña pero se viene un temporal intenso a fin de agosto
El fenómeno de El Niño dará apenas una tregua, pero para el fin de agosto y principio de septiembre la nieve podría volver a caer en forma abundante en la cordillera
Después se abrirá una ventana climática durante varios días que, según Viale, será conveniente aprovechar para circular por la cordillera. El panorama volverá a complicarse entre el 13 y el 14 de agosto, cuando se espera el regreso de las nevadas fuertes.
Una tregua antes de nuevas nevadas intensas
El meteorólogo anticipó además otra ventana climática entre el 17 y el 24 de agosto. Sin embargo, hacia fines de este mes y durante los primeros días de septiembre volverían las nevadas intensas en alta montaña.
Viale vinculó este escenario con el fenómeno de El Niño, que continúa influyendo sobre las condiciones meteorológicas y no se ha retirado. Por eso, las jornadas de menor precipitación serán oportunidades para aprovechar antes de nuevos períodos de nieve abundante.
En pocas palabras
- Nevadas en alta montaña: se espera una tregua con nevadas de menor intensidad esta semana.
- Alerta por temporal: se anticipan nevadas intensas a fines de agosto y principios de septiembre.