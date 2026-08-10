Anticipan que disminuirán las nevadas en alta montaña pero se viene un temporal intenso a fin de agosto

Después se abrirá una ventana climática durante varios días que, según Viale, será conveniente aprovechar para circular por la cordillera. El panorama volverá a complicarse entre el 13 y el 14 de agosto, cuando se espera el regreso de las nevadas fuertes.

Por las intensas nevadas, el Paso a Chile lleva casi un mes cerrado y a fines de agosto, podría nevar de nuevo con intensidad.

Una tregua antes de nuevas nevadas intensas

El meteorólogo anticipó además otra ventana climática entre el 17 y el 24 de agosto. Sin embargo, hacia fines de este mes y durante los primeros días de septiembre volverían las nevadas intensas en alta montaña.