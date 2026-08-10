Tensión en las rutas 40 y 222 por micros atravesados y autos al borde del barranco

La congestión se extendió durante varias horas. Desde aproximadamente las 16 hasta pasadas las 21, los vehículos avanzaron a paso de hombre en medio de una intensa nevada.

Un auto quedó al borde del barranco

En medio del atasco también se produjo otro incidente que pudo terminar en una tragedia. Un Renault Megane intentó avanzar por la ruta en doble fila, pero perdió adherencia como consecuencia del hielo en la calzada y se desplazó hacia el borde del camino.

El vehículo terminó detenido contra el poste de una señal vial, literalmente al borde del barranco. La presencia del poste evitó que el auto continuara su desplazamiento hacia la zona de mayor peligro.

La falta de cadenas no fue exclusiva de los micros. Algunos vehículos particulares y camionetas también tuvieron dificultades para avanzar y, al patinar durante las maniobras, complicaron todavía más el tránsito sobre la ruta cubierta de nieve.

Reclamos por los controles en la ruta

Uno de los puntos que generó preocupación entre los conductores fue la ausencia de controles previos. Según lo ocurrido durante la jornada, antes de que comenzaran los incidentes no había personal policial o de Gendarmería en distintos puntos del camino para verificar que los vehículos contaran con cadenas.

La situación se volvió especialmente compleja cuando los micros comenzaron a descender desde Las Leñas sin las condiciones necesarias para circular por una ruta completamente cubierta de nieve.

Con la acumulación de vehículos y los colectivos atravesados, la circulación quedó reducida durante horas a una marcha muy lenta. La Policía intervino en el sector de El Infiernillo para ordenar el tránsito y permitir que los vehículos pudieran continuar el descenso hacia Malargüe.

El episodio volvió a mostrar las dificultades que genera la circulación en alta montaña durante los temporales de nieve y la importancia de contar con los elementos de seguridad obligatorios antes de emprender el descenso desde los centros de esquí.

Producción periodística: Sara González