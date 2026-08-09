Vialidad cortó el acceso a Las Leñas por un caos de tránsito en la ruta debido al hielo

A raíz de la situación, desde Vialidad remarcaron que la portación y uso de cadenas es obligatoria durante la temporada invernal en la RP 222. Y debe colocarse de forma inmediata cuando el estado del camino o las autoridades así lo requieran.

Además del hielo, la copiosa nevada complicaba la circulación por la ruta rumbo a Las Leñas y Los Molles este domingo

Cuándo se rehabilitará la ruta a Las Leñas

El corte es una decisión que llega apenas 2 semanas después de la apertura del centro de esquí ubicado en Malargüe. Los responsables de Las Leñas habían decidido inaugurar la temporada el sábado 25 de julio.

Un atasco múltiple a raíz del hielo sobre la ruta hizo que varios micros que circulaban por la zona resbalaran e incluso uno quedó cruzado. De acuerdo a la información se produjo en dos puntos distintos.

A última hora del domingo Vialidad dispuso que varios equipos y máquinas viales bajaran desde Los Molles para trabajar en el lugar. Mientras tanto, la nieve seguía acumulándose en la zona.

Según comunicó el organismo responsable de la infraestructura vial provincial, la ruta "será rehabilitada cuando se hayan recuperado las condiciones mínimas de seguridad y transitabilidad".