Vialidad cortó el acceso a Las Leñas por un caos de tránsito en la ruta debido al hielo

La Dirección Provincial de Vialidad dispuso este domingo un corte del tránsito en Ruta Provincial 222, que conecta al centro de esquí Las Leñas. El motivo: un accidente múltiple y también la riesgosa presencia de hielo sobre la ruta.
La interrupción comprende desde la intersección de la 222 con la Ruta Nacional 40 y también afecta el acceso a Los Molles. Y si bien es total tiene carácter "temporal", informó Vialidad.
Un accidente múltiple registrado en la zona de Cuesta del Infiernillo motivó la decisión. Se suma la peligrosa formación de hielo sobre la carpeta asfáltica, un riesgo para los vehículos que transitan por la zona rumbo a Las Leñas.
A raíz de la situación, desde Vialidad remarcaron que la portación y uso de cadenas es obligatoria durante la temporada invernal en la RP 222. Y debe colocarse de forma inmediata cuando el estado del camino o las autoridades así lo requieran.
Cuándo se rehabilitará la ruta a Las Leñas
El corte es una decisión que llega apenas 2 semanas después de la apertura del centro de esquí ubicado en Malargüe. Los responsables de Las Leñas habían decidido inaugurar la temporada el sábado 25 de julio.
Un atasco múltiple a raíz del hielo sobre la ruta hizo que varios micros que circulaban por la zona resbalaran e incluso uno quedó cruzado. De acuerdo a la información se produjo en dos puntos distintos.
A última hora del domingo Vialidad dispuso que varios equipos y máquinas viales bajaran desde Los Molles para trabajar en el lugar. Mientras tanto, la nieve seguía acumulándose en la zona.
Según comunicó el organismo responsable de la infraestructura vial provincial, la ruta "será rehabilitada cuando se hayan recuperado las condiciones mínimas de seguridad y transitabilidad".
En pocas palabras
- Corte temporal: Vialidad Provincial cerró el acceso a Las Leñas por hielo y un accidente múltiple en la Ruta 222.
- Obligación de cadenas: El uso de cadenas es obligatorio en la RP 222 para transitar durante la temporada invernal.
- Rehabilitación: La ruta será reabierta cuando se garantice la seguridad y transitabilidad, tras acumulación de nieve.