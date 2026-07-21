Mientras el Paso Cristo Redentor quedó inhabilitado por las intensas nevadas, del lado Sur de la provincia el temporal trajo la noticia más esperada por el sector turístico: Las Leñas confirmó la habilitación del 100% de su dominio esquiable a partir de este sábado 25 de julio.
Las Leñas confirmó la apertura total de sus pistas para el sábado 25 de julio tras las abundantes nevadas
Luego del intenso temporal que cubrió la alta montaña mendocina, el centro de esquí Las Leñas anunció la habilitación del 100% de sus pistas y servicios
La acumulación nívea registrada en la cordillera malargüina permitió acelerar los trabajos de acondicionamiento de la montaña. Tras intensas labores de pisado de nieve, acondicionamiento de trazados y control de seguridad en laderas, la empresa operadora Valle de Las Leñas S.A. ratificó que los sectores 1, 2 y 3 quedarán operativos en su totalidad para la práctica de esquí y snowboard.
La apertura total llega en el punto neurálgico de las vacaciones de invierno para Buenos Aires, un período clave para la economía local y el turismo provincial.
Además del circuito de pistas completas, el complejo habilitará la totalidad de sus servicios operativos de montaña, incluyendo la Escuela de Esquí y Snowboard, los centros de alquiler de equipamiento (Rental), el Parque Aventura para familias y los tradicionales paradores gastronómicos de altura Pasta & Pista y Las Rosas.
El comunicado de la empresa por las intensas nevadas
Sin embargo, las autoridades del complejo remarcaron la necesidad de mantener la cautela debido a la inestabilidad climática que persiste en la cordillera. Según precisaron desde la empresa, los pronósticos meteorológicos continúan siendo muy dinámicos y cambian día a día.
Por motivos estrictos de seguridad operacional, eventualmente podrían registrarse cierres temporarios de determinados sectores, pistas o medios de elevación si el viento o las ráfagas lo demandan.
El fenómeno meteorológico que favoreció al complejo del Sur mendocino es el mismo que mantuvo en alerta a las autoridades de frontera en el norte provincial. Las tormentas de nieve en la zona del túnel internacional Cristo Redentor obligaron a un despliegue constante de Vialidad Nacional para despejar la Ruta 7 y evacuar casi 100 personas hacia la localidad de Uspallata.
No obstante, para los valles cordilleranos del Sur, la nieve caída representa la garantía de una temporada invernal extendida y con excelente calidad de polvo.
Con las pistas en óptimas condiciones y la infraestructura lista, Las Leñas se prepara para recibir una afluencia masiva de esquiadores nacionales e internacionales, consolidando a Mendoza como uno de los destinos invernales líderes de Sudamérica.
En pocas palabras
- Las Leñas habilitó pistas: el centro de esquí abrió el 100% de sus dominios tras intensas nevadas.
- Servicios completos: se habilitaron la Escuela de Esquí, alquiler de equipos, Parque Aventura y paradores gastronómicos.
- Precaución climática: posibles cierres temporales de sectores por condiciones meteorológicas adversas persistentes.