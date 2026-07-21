Las Leñas confirmó la apertura total de sus pistas para el sábado 25 de julio tras las abundantes nevadas

Todos los servicios de Las Leñas quedarán habilitados este sábado 25 de julio. Foto: gentileza Valle Las Leñas

Además del circuito de pistas completas, el complejo habilitará la totalidad de sus servicios operativos de montaña, incluyendo la Escuela de Esquí y Snowboard, los centros de alquiler de equipamiento (Rental), el Parque Aventura para familias y los tradicionales paradores gastronómicos de altura Pasta & Pista y Las Rosas.

El comunicado de la empresa por las intensas nevadas

Sin embargo, las autoridades del complejo remarcaron la necesidad de mantener la cautela debido a la inestabilidad climática que persiste en la cordillera. Según precisaron desde la empresa, los pronósticos meteorológicos continúan siendo muy dinámicos y cambian día a día.

Por motivos estrictos de seguridad operacional, eventualmente podrían registrarse cierres temporarios de determinados sectores, pistas o medios de elevación si el viento o las ráfagas lo demandan.

El fenómeno meteorológico que favoreció al complejo del Sur mendocino es el mismo que mantuvo en alerta a las autoridades de frontera en el norte provincial. Las tormentas de nieve en la zona del túnel internacional Cristo Redentor obligaron a un despliegue constante de Vialidad Nacional para despejar la Ruta 7 y evacuar casi 100 personas hacia la localidad de Uspallata.

No obstante, para los valles cordilleranos del Sur, la nieve caída representa la garantía de una temporada invernal extendida y con excelente calidad de polvo.

Con las pistas en óptimas condiciones y la infraestructura lista, Las Leñas se prepara para recibir una afluencia masiva de esquiadores nacionales e internacionales, consolidando a Mendoza como uno de los destinos invernales líderes de Sudamérica.