Granja Benedetti llegó a Las Leñas y ya abrió su nuevo local para acompañar la temporada de invierno

La apertura responde a una necesidad frecuente de los visitantes: evitar cargar alimentos y bebidas desde la ciudad o tener que planificar cada compra antes de viajar. Ahora, es posible encontrar todo lo necesario directamente en el centro de ski, con la comodidad de comprar cuando realmente se necesita.

Granja Benedetti fortalece su presencia en Mendoza llevando su propuesta de calidad a uno de los principales destinos turísticos de la provincia.

Las Leñas amplía sus servicios

Con esta incorporación, Las Leñas continúa ampliando los servicios disponibles para quienes eligen el complejo durante la temporada invernal, mientras que Granja Benedetti fortalece su presencia en Mendoza llevando su propuesta de calidad a uno de los principales destinos turísticos de la provincia.

La nueva sucursal ya se encuentra abierta y atenderá durante todo el año, acompañando el ritmo de uno de los centros de ski más importantes de Sudamérica y ofreciendo una experiencia de compra cómoda, cercana y pensada para disfrutar la montaña sin preocupaciones.