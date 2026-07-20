Grupo Lorenzo ya ofrece en Mendoza la marca china que revolucionó la movilidad eléctrica

El tablero está dominado por una pantalla táctil de 14,6 pulgadas con actualización OTA (Over-The-Air), lo que permite mejorar el motor, la batería y el infotainment de forma remota, tal como un smartphone.

Nuevo concesionario de Leapmotor Lorenzo

En Mendoza, Grupo Lorenzo ha puesto a disposición dos exclusivos stands en Sobremonte Market (Viamonte 3475, Chacras de Coria) y en Mendoza Plaza Shopping, para que clientes e interesados puedan vivir de cerca la experiencia de conocer en detalle el producto de Leapmotor. Pero, además, anuncia que en el mes de agosto inaugurará el concesionario oficial que estará ubicado en Chacras Park (Panamericana s/n, frente a los Caracoles de Chacras). Allí se dispondrá de un exclusivo showroom con los productos mas atractivos de la marca China que cuenta con el respaldo del Grupo Stellantis.

Tecnología REEV: Más de 900 km de autonomía para las rutas mendocinas

El principal diferencial del B10 es su tecnología REEV (Range Extended Electric Vehicle). Se trata de una propulsión ultra-híbrida ideal para la geografía y las grandes distancias de Mendoza y el país:

Lo mejor de dos mundos: Ofrece el torque inmediato, el silencio y la suavidad de conducción de un eléctrico puro.

Ofrece el torque inmediato, el silencio y la suavidad de conducción de un eléctrico puro. Adiós a la ansiedad por la carga: Gracias a su motor a combustión que actúa como generador, alcanza una autonomía superior a los 900 kilómetros (con batería y tanque llenos), superando el desafío de la infraestructura de carga en desarrollo.

Gracias a su motor a combustión que actúa como generador, alcanza una autonomía superior a los 900 kilómetros (con batería y tanque llenos), superando el desafío de la infraestructura de carga en desarrollo.

Seguridad, confort familiar y conectividad futurista

El Nuevo B10 no solo destaca por su eficiencia mecánica, sino por su propuesta de habitabilidad y tecnología:

Seguridad Inteligente: Equipado con 7 airbags , 12 sensores de alta precisión y cámaras que asisten a 15 sistemas de ayuda a la conducción (ADAS Nivel L2) .

Equipado con , 12 sensores de alta precisión y cámaras que asisten a . Ecosistema Saludable: Pensado para familias, los interiores cuentan con tapizados certificados por OEKO-TEX® STANDARD 100 (materiales ecológicos) y un sistema avanzado de gestión de calidad del aire.

Pensado para familias, los interiores cuentan con tapizados certificados por OEKO-TEX® STANDARD 100 (materiales ecológicos) y un sistema avanzado de gestión de calidad del aire. Tecnología Flotante: El tablero está dominado por una pantalla táctil de 14,6 pulgadas con actualización OTA (Over-The-Air), lo que permite mejorar el motor, la batería y el infotainment de forma remota, tal como un smartphone.

La fuerza de una alianza: Stellantis y Grupo Lorenzo

"Estamos entusiasmados con la llegada de Leapmotor a Argentina. Somos el primer país de la región en comercializar este innovador C-SUV y lo lanzamos con una oferta de preventa muy atractiva", destacó Valere Lourme, Directora de la marca Leapmotor para Argentina.

Por su parte, Martín Zuppi, Presidente de Stellantis Argentina, hizo hincapié en el factor clave del servicio:

"Gracias a la potente estrategia de posventa de Stellantis, los clientes se beneficiarán de un nivel de servicio inigualable. Esto es un diferenciador muy importante frente a la competencia de marcas chinas. Sumamos la trayectoria de un líder mundial junto con el conocimiento del mercado de redes consolidadas". En Mendoza, este respaldo estratégico se materializa a través de la sólida estructura y experiencia de Grupo Lorenzo, asegurando repuestos, talleres especializados y atención premium.

El Nuevo B10 no solo destaca por su eficiencia mecánica, sino por su propuesta de habitabilidad y tecnología.

Detalles de la Preventa en Mendoza

Los mendocinos ya pueden asegurar su unidad del Nuevo B10 ultra-híbrido bajo condiciones exclusivas de lanzamiento: