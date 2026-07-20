Ni San Rafael, ni Malargüe: el laberinto de tierra roja cargado de mitos y leyendas

La Huayquería (cuyo nombre proviene de los "huaycos", los cauces secos o acequias naturales formadas por las lluvias torrenciales) es un imponente cañón de arcilla y sedimentos sumamente estrecho.

Para los antiguos Huarpes, esta zona era sagrada.

A medida que se camina por su interior, los paredones de tierra rojiza se elevan a gran altura, tapando casi por completo la luz del sol y creando un efecto visual claustrofóbico e impactante, que parece sacado de una película del lejano oeste norteamericano.

Este es el escenario ideal para las personas que buscan dar sus primeros pasos en el senderismo fotográfico o, simplemente, retratar una postal de montaña inolvidable.

Este sitio era considerado sagrado por los antiguos habitantes huarpes, quienes utilizaban las profundidades del cañón como refugio natural y zona de conexión espiritual.

Los baqueanos de la zona todavía relatan leyendas sobre el respeto que infundía este laberinto de tierra roja. Dicen que el viento, al filtrarse por las estrechas grietas de arcilla, genera un murmullo que los antiguos interpretaban como las voces de los ancestros custodiando el lugar.

Consejos para asistir a este lugar