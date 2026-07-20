Uspallata lució cubierta de nieve en medio del temporal: las fotos que dejó la nevada

Pero la Ruta Nacional 7 permanece habilitada hasta Uspallata, donde se pueden disfrutar de esas postales.

Las postales que dejó la nevada en Uspallata. Fotos: gentileza

Banderas argentinas mezcladas con el blanco de la nieve.

Hermosa imagen en Uspallata.

Todo cubierto de blanco.

La ruta está transitable hasta Uspallata, a pesar de las nevadas. Fotos: gentileza

Desde esa localidad hacia la alta montaña el tránsito sigue interrumpido por nevadas y baja visibilidad. En las rutas provinciales también hay restricciones: la RP 52 solo está habilitada hasta el Hotel Villavicencio y la RP 13 permanece intransitable entre Uspallata y el Cerro Siete Colores.

Los juegos se cubrieron de nieve.

El Paso Internacional Cristo Redentor continúa inhabilitado.

La Dirección Provincial de Vialidad recomienda circular con precaución en los caminos habilitados y respetar las indicaciones de las autoridades.