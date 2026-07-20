Uspallata lució cubierta de nieve en medio del temporal: las fotos que dejó la nevada

La nieve cubrió Uspallata y dejó imágenes del paisaje completamente blanco, en medio del temporal que afecta a la cordillera mendocina y que, según los pronósticos oficiales, se extendería hasta comienzos de agosto.
Las postales muestran calles, viviendas, árboles y cerros cubiertos por un manto de nieve, una escena habitual durante el invierno en la localidad cordillerana, que en esta oportunidad coincide con varios días consecutivos de nevadas en alta montaña.
¿Se puede ir a ver la nieve a Uspallata?
Mientras la nieve transforma el paisaje, el tránsito continúa con restricciones en la zona de montaña.
Pero la Ruta Nacional 7 permanece habilitada hasta Uspallata, donde se pueden disfrutar de esas postales.
Desde esa localidad hacia la alta montaña el tránsito sigue interrumpido por nevadas y baja visibilidad. En las rutas provinciales también hay restricciones: la RP 52 solo está habilitada hasta el Hotel Villavicencio y la RP 13 permanece intransitable entre Uspallata y el Cerro Siete Colores.
El Paso Internacional Cristo Redentor continúa inhabilitado.
La Dirección Provincial de Vialidad recomienda circular con precaución en los caminos habilitados y respetar las indicaciones de las autoridades.